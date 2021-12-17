«Слуга народа» сравнил кулуары Рады с общественным туалетом: стало известно, почему

Главное: Депутат от фракции «Слуги народа» Александр Качура нашел сходство между кулуарами Верховной Рады и туалетом ночного клуба. Такую ассоциацию у него вызвало синее освещение.

Детали: Народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Александр Качура сравнил кулуары Верховной Рады с туалетом в ночном клубе. На своем канале в Telegram он опубликовал две фотографии, на одной из которых изображены туалеты в ночных клубах.

Он обратил внимание, что помещение освещено синим светом «для того, чтобы наркоманы не могли разглядеть вены». «На втором фото освещение в кулуарах Верховной Рады. Совпадение? Не думаю», — заключил нардеп.