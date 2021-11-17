Доктор Комаровский уличил депутатов в шизофрении

Главное: Известный врач Евгений Комаровский заподозрил чиновников в психическом нездоровье и предложил тестировать кандидатов в народные депутаты на шизофрению.

Детали: Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в эфире одного из телеканалов возмутился тем, что вокруг вакцинации от коронавируса возникло множество антинаучных мифов. Соответствующее видео он опубликовал на своем канале в YouTube.

При этом он обратил внимание на то, что ничем не подкрепленные провокационные высказывания нередко произносят чиновники. «Человек генерирует некий набор слов, а ты должен попытаться опровергнуть то, что не имеет под собой в принципе никакой основы», — объяснил врач, выразив мнение, что все депутаты «должны проходить хоть какой-то интеллектуальный отбор».

Комаровский также заявил, что регулярно наблюдает в эфире 3-4 чиновников «с очевиднейшими симптомами шизофрении», однако не уточнил, о ком идет речь.

«Я бы изо всех сил рекомендовал нашей власти уже сейчас заложить в бюджет, когда будут следующие выборы, наблюдательный совет психиатров, которые кандидатов в депутаты будут тестировать», — заключил медик.

В тему: На прошлой неделе Евгений Комаровский заявил, что препарат для вакцинации от коронавируса Comirnaty от Pfizer-BioNTech на сегодняшний день «исследован до конца».