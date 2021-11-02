В Киеве компания мужчин катала на крыше авто своего приятеля

Главное: В Киеве несколько мужчин придумали довольно опасное развлечение. По ночным улицам столицы они катали своего товарища на крыше автомобиля.

Детали: В Киеве мужчины решили развлечься и на крыше автомобиля Mitsubishi Outlander они катали своего приятеля. Видео опубликовал Телеграм-канал «Киев оперативный».

«Такие идиотские забавы выбрали себе взрослые мужчины... Безопасность? Нет, не слышали», — подписано видео.

На кадрах ролика видно, как на крыше движущегося автомобиля лежит мужчина. Водитель, пассажиры и мужчина на крыше авто веселятся.

Очевидцу, который снял на телефон опасное развлечение, они всей компанией показали средний палец.

В тему: Киевские подростки нашли себе новое экстремально опасное развлечение.