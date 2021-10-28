Киев ужесточает карантинные ограничения

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 1 ноября в городе ужесточают карантинные ограничения. По состоянию на сегодня Киев находится в «оранжевой» зоне карантина.

Детали: В Киеве ужесточают карантинные ограничения. Ситуация с коронавирусом в городе ежедневно ухудшается. Об этом на срочном брифинге заявил столичный голова Виталий Кличко.

По его словам, карантин усилят из-за ухудшения COVID-ситуации.

С 1 ноября вводят следующие ограничения: только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать:

— заведения питания;

— гостинницы;

— заведения соцзащиты;

— спортзалы;

— фитнес-центры;

— ЦНАПы;

— управление труда и соцзащиты;

— управления пенсионного фонда;

— массовые мероприятия;

— посещать ТРЦ.

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат, либо отрицательный ПЦР-тест.

Общественный транспорт не будут закрывать, но ездить смогут только пассажиры с COVID-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.

Отметим, что по состоянию на сегодня Киев находится в «оранжевой» зоне карантина. Однако на сайте Минздрава указано, что в городе три дня подряд превышают два показателя по распространению коронавируса. Это является условием для перехода города в «красную» зону.

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