Киев ужесточает карантинные ограничения

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 1 ноября в городе ужесточают карантинные ограничения. По состоянию на сегодня Киев находится в «оранжевой» зоне карантина.
Детали: В Киеве ужесточают карантинные ограничения. Ситуация с коронавирусом в городе ежедневно ухудшается. Об этом на срочном брифинге заявил столичный голова Виталий Кличко.
По его словам, карантин усилят из-за ухудшения COVID-ситуации.
С 1 ноября вводят следующие ограничения: только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать:
— заведения питания;
— гостинницы;
— заведения соцзащиты;
— спортзалы;
— фитнес-центры;
— ЦНАПы;
— управление труда и соцзащиты;
— управления пенсионного фонда;
— массовые мероприятия;
— посещать ТРЦ.
Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат, либо отрицательный ПЦР-тест.
Общественный транспорт не будут закрывать, но ездить смогут только пассажиры с COVID-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.
Отметим, что по состоянию на сегодня Киев находится в «оранжевой» зоне карантина. Однако на сайте Минздрава указано, что в городе три дня подряд превышают два показателя по распространению коронавируса. Это является условием для перехода города в «красную» зону.
В тему: Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун.