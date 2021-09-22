Появилось видео эпичной драки в Крыму

Главное: В Евпатории случилась масштабная драка. Появилось ее видео.

Детали: В аннексированном Россией Крыму произошла массовая драка. Инцидент случился в Евпатории.

Тут массово дрались люди. Не исключено, что это были трудовые мигранты.

Местная полиция говорит, что задержала 58 человек, которые участвовали в побоище. Было изъято травматическое оружие.

Уточняется, что люди колотили друг друга возле одной из АЗС.

Потасовка попала на камеры наблюдения:

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