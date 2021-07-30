Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Днепропетровской области

Главное: Смертельное ДТП произошло в Днепропетровской области. Пострадали дети.

Детали: Вечером четверга, 29 июля, в Днепропетровской области произошло кровавое ДТП. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что авария случилась на трассе Борисполь-Днепр-Запорожье.

Тут столкнулись четыре машины – легковые Volkswagen и Daewoo Lanos, а также грузовой микроавтобус Mersedes Sprinter и фура DAF.

В результате инцидента погиб водитель Mersedes Sprinter 1991 года рождения.

Кроме этого пострадали четыре человека, в том числе двое детей – мальчики 2008 и 2016 годов рождения, которые ехали в Daewoo Lanos. Их госпитализировали в больницы Днепра.

Полиция сейчас выясняет причины ЧП.

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