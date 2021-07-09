Очередная группа украинок устроила провокационную фотосессию на популярном курорте

Главное: Девушки из Украины обнажились и начали снимать фото и видео прямо посреди автомобильной трассы в Черногории. В итоге их отштрафовали на 450 евро каждую.

Детали: Сегодня неподалеку от города Котор в Черногории гражданка Украины в возрасте 19 лет и две ее соотечественницы в возрасте 21 года разделись догола и стали снимать фото и видео прямо посреди дороги. Как сообщает канал «Украина сегодня» в Telegram со ссылкой на местные СМИ, откровенная фотосессия продолжалась не более 10 минут.

После вмешательства полиции участниц доставили в суд. Девушек признали виновными в нарушении общественного порядка и присудили штраф в размере 450 евро каждой. Если никто не подаст апелляцию, то штраф будет считаться уплаченным после того как девушки уплатят две его трети.

На опубликованном видео видно, как три полностью обнаженные девушки позируют на асфальте шоссе в то время, как их поливают водой из шланга.

В тему: В апреле 2021 года в Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика с обнаженными девушками на балконе одного из небоскребов. Среди них оказались 11 украинок.

Позже они рассказали подробности съемки и пребывания в местной тюрьме.

5 мая нескольких украинок устроили голую фотосессию на яхте в Турции. Их задержала полиция. По словам одной из участниц, им пришлось провести весь день на допросах. В итоге девушек отпустили.