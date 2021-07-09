Во Львове нардеп под наркотой устроил ДТП и набросился на водителя

Главное: Во Львове нардеп Александр Юрченко на Mustang совершил аварию и напал на пострадавшего водителя. По данным СМИ, его тест на наркотики оказался положительным.

Детали: В четверг, 8 июля, во Львове народный депутат Александр Юрченко, находясь под действием наркотиков, совершил ДТП и напал на другого водителя. Об этом сообщают ТСН и Varta І со ссылкой на потерпевшего водителя Всеволода Боровца.

«На площади Мицкевича Александр Юрченко на авто Ford Mustang, не убедившись в безопасности маневра, въехал задним ходом в авто Volkswagen Jetta, которое ехало по главной дороге. После столкновения народный депутат напал на водителя Volkswagen Jetta, нанес ему телесные повреждения и отобрал смартфон. В результате аварии получили повреждения транспортные средства», — говорится в сообщении.

Патрульные, которые приехали на вызов, заподозрили, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения, и повезли его на освидетельствование. Результат теста, по данным СМИ, это подтвердил.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее политик попал в коррупционный скандал: нардепа Юрченко подозревают в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к предоставлению взятки. Но он не признает предъявленные ему обвинения. Нардепа исключили из фракции Слуга народа.

21 сентября суд арестовал Александра Юрченко с возможностью выйти под залог на сумму более 3 млн гривен. Через несколько дней он вышел из СИЗО под залог. В качестве меры пресечения на депутата надели электронный браслет контроля местоположения. Позже браслет сняли.

В тему: 5 ноября минувшего года под стенами Верховной Рады Украины произошел конфликт между двумя депутатами. Там сцепились Гео Лерос и Александр Юрченко.