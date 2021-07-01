Опубликовано видео эпичного празднования столетия Коммунистической партии Китая

Главное: Прошло празднование столетия Коммунистической партии Китая. Опубликовано яркое видео.

Детали: На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошло эпичное празднование столетия Коммунистической партии Китая. Опубликовано яркое видео проведенных мероприятий.

Тут состоялся огромный митинг, а также парад, в том числе с участием авиации.

Всего на площади собрались более семидесяти тысяч человек.

Перед людьми выступил лидер Китая Си Цзиньпин, который сказал: «История китайской нации, история Коммунистической партии Китая за последние сто лет и история Китайской Народной Республики за последние семьдесят лет – все это в полной мере продемонстрировало, что без Коммунистической партии Китая не было бы нового Китая, не было бы великого омоложения китайской нации. Наша партия воплотила в жизнь самые сокровенные мечты народа».

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