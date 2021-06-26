Сомалиец убил трех человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ

Главное: Мужчина с ножом напал на людей в центре немецкого города Вюрцбург. На данный момент известно о 3 убитых и 6 раненых.
Детали: В центре баварского города Вюрцбург задержали мужчину, который с ножом бросался на прохожих. Как сообщает Deutsche Welle, остановить преступника удалось выстрелом в ногу.
Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Как сообщается на официальной странице полиции в Twitter, на данный момент опасность миновала.
По данным новостного сервиса Insider Paper в Twitter, убиты три человека, 6 — ранены, некоторые — серьезно.
Предварительно нападавший идентифицирован как сомалиец.
Издание также публикует видео нападения, снятое очевидцами.
Очевидцы также публикуют события, предшествующие аресту.
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