Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Сомалиец убил трех человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ

Сомалиец убил трех человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ

Александр Панько
25.06.21 23:02
1821
Сомалиец убил трех человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ

Главное: Мужчина с ножом напал на людей в центре немецкого города Вюрцбург. На данный момент известно о 3 убитых и 6 раненых.

Детали: В центре баварского города Вюрцбург задержали мужчину, который с ножом бросался на прохожих. Как сообщает Deutsche Welle, остановить преступника удалось выстрелом в ногу.

Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как сообщается на официальной странице полиции в Twitter, на данный момент опасность миновала.

По данным новостного сервиса Insider Paper в Twitter, убиты три человека, 6 — ранены, некоторые — серьезно.

Предварительно нападавший идентифицирован как сомалиец.

Издание также публикует видео нападения, снятое очевидцами.

Очевидцы также публикуют события, предшествующие аресту.

В тему: 2 сентября 2019 года в китайском городе Эньши сорокалетний мужчина напал с ножом на детей. С места бойни госпитализировали десять малышей, восемь из них скончались.

Тэги: Германия, теракт, убийство, нападение, нож, мир, Вюрцбург

Комментарии

Статьи

26.06.21 09:48

Книги о черном золоте. Часть 3 (two pаrthian arrows)

Автор: Андрей Подволоцкий

Дайджест

По какой цене, как купить и продать землю в Украине с 1 июля
26.06.21 00:44

По какой цене, как купить и продать землю в Украине с 1 июля

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.06.21 12:00

В УПЦ канонизировали игуменью Троицкого Корецкого монастыря XVII века
26.06.21 11:56

Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей
26.06.21 11:44

Курс гривны немного укрепится после выходных
26.06.21 11:34

Смертность от коронавируса в Украине снизилась
26.06.21 10:23

В МОН подсчитали, сколько учеников сдали ВНО на 200 баллов
26.06.21 09:12

Один из заболевших дельта-коронавирусом в Украине выписан из больницы
25.06.21 21:39

Меркель и Макрон объяснили свою инициативу по России
25.06.21 20:59

Автокран убил человека и обесточил половину Винницы
25.06.21 20:30

В Киеве Предстоятель УПЦ освятил накупольные кресты для Троицкого собора
25.06.21 20:15

Предстоятеля УПЦ поздравили Православные Церкви из разных уголков мира
26.06.21 11:34

Смертность от коронавируса в Украине снизилась
26.06.21 10:23

В МОН подсчитали, сколько учеников сдали ВНО на 200 баллов
26.06.21 09:12

Один из заболевших дельта-коронавирусом в Украине выписан из больницы
25.06.21 18:59

Главные новости за 25 июня 2021 года
25.06.21 16:53

Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»
25.06.21 16:05

Во Львове поезд «забыл» пассажиров, увезя их вещи в Киев
25.06.21 14:31

Евросоюз продлевает санкции в отношении России
25.06.21 13:58

Украина требует от Германии и Франции объяснений
25.06.21 12:44

Лидеры стран ЕС отказались встречаться с Путиным
25.06.21 12:04

Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
19.06.21 13:06

Астрофизики в очередной раз раскрыли тайну Бетельгейзе
19.06.21 16:25

Лукашенко сделал резонансное заявление по Украине
19.06.21 21:00

На Кировоградщине Предстоятель УПЦ совершит канонизацию святых Александрийской епархии
19.06.21 16:30

В Киево-Печерской лавре 21 июня верующие простятся с луганским митрополитом УПЦ Митрофаном (Юрчуком)
19.06.21 16:00

Предстоятель УПЦ рассказал, кому всегда помогает Богородица
19.06.21 15:25

В УЕФА отказались проводить в Беларуси матчи под своей эгидой
25.06.21 16:05

Во Львове поезд «забыл» пассажиров, увезя их вещи в Киев
19.06.21 15:20

В УПЦ рассказали, почему на Троицу в храмах читают коленопреклоненные молитвы
19.06.21 14:50

В Киево-Печерской лавре в праздник Троицы состоится 8 литургий
20.06.21 11:06

Природа не оставила людям шансов на бессмертие, – исследование
Фото и Видео
Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей
Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей
Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей
Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей
Сомалиец убил трех человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ
Сомалиец убил трех человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ
Автокран убил человека и обесточил половину Винницы
Автокран убил человека и обесточил половину Винницы
Появилось немного странное видео с участием Ляшко
Появилось немного странное видео с участием Ляшко
В столичном магазине мышь грызла пиццу прямо на прилавке
В столичном магазине мышь грызла пиццу прямо на прилавке
В Англии «Мрия» при взлете сдула забор с людьми. Момент попал на видео
В Англии «Мрия» при взлете сдула забор с людьми. Момент попал на видео
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Кличко поделился достаточно пикантным пляжным видео
Кличко поделился достаточно пикантным пляжным видео
Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
На Закарпатье огромная ветка едва не покалечила посетителей кафе
На Закарпатье огромная ветка едва не покалечила посетителей кафе
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.