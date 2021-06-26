Сомалиец убил трех человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ

Главное: Мужчина с ножом напал на людей в центре немецкого города Вюрцбург. На данный момент известно о 3 убитых и 6 раненых.

Детали: В центре баварского города Вюрцбург задержали мужчину, который с ножом бросался на прохожих. Как сообщает Deutsche Welle, остановить преступника удалось выстрелом в ногу.

Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как сообщается на официальной странице полиции в Twitter, на данный момент опасность миновала.

По данным новостного сервиса Insider Paper в Twitter, убиты три человека, 6 — ранены, некоторые — серьезно.

Предварительно нападавший идентифицирован как сомалиец.

Издание также публикует видео нападения, снятое очевидцами.

BREAKING: Moment it started, people were on their way when the man with the knife in his hand appeared at Barbarossaplatz in Wurzburgpic.twitter.com/rsiNQ4zm0Z — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 25, 2021 BREAKING VIDEO: 2 people dead and multiple injured in stabbing attack at Barbarossaplatz in Wuerzburg, Germany. A man with a knife can be seen attacking people in the video:



pic.twitter.com/AhTFT2QtPw — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 25, 2021

Очевидцы также публикуют события, предшествующие аресту.

В тему: 2 сентября 2019 года в китайском городе Эньши сорокалетний мужчина напал с ножом на детей. С места бойни госпитализировали десять малышей, восемь из них скончались.