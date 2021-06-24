В Кирилловке наблюдается нашествие медуз

Главное: Туристы, которые отдыхают в популярном курортном городке на Азовском море — в Кирилловке, жалуются на нашествие медуз. Свои видео они выкладывают в соцсетях.

Детали: Туристы, которые проводят отпуск на берегу Азовского моря в Кирилловке, сообщают о нашествии медуз.

На одном из видео автор показывает первых медуз, которые появились у побережья и предполагает, что скоро купаться в этом месте будет невозможно из-за нашествия этих живых существ.

Другой отдыхающий, пожаловался на морских блох, заявив, что их укусы не просто не дают спокойно купаться, а вызывают зуд, покраснение и аллергическую реакцию у туристов.

«Их очень много сейчас в море, очень много. Они больно кусаются, неприятно. Есть по всему пляжу, маленькие и большие. Фишка в том, что все море в этих блохах, полностью все, все побережье. Люди купаются, но они щипают», — рассказал блогер.

В тему: В середине мая на одном из самых популярных курортов Азовского моря — в Кирилловке на берегу нашли останки крокодила.