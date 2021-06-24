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Видео-Новости > Россия готова военными методами отстаивать нерушимость своей границы

Россия готова военными методами отстаивать нерушимость своей границы

Александр Панько
24.06.21 11:38
240
Россия готова военными методами отстаивать нерушимость своей границы

Главное: Накануне, 23 июня, в Черном море у побережья Крыма Россия сделала по британскому эсминцу Defender предупредительные выстрелы. В МИД РФ говорят, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы.

Детали: Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы. Таким образом он ответил на вопрос, что РФ будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море, сообщает «Интерфакс».

«Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают», — заявил замминистра.

Он подчеркнул, что территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна.

«Нерушимость ее границ — это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так, при необходимости, и военными средствами», — заявил Рябков.

Инцидент произошел накануне, 23 июня. Министерство обороны РФ заявило, что британский корабль Defender зашел в «российские территориальные воды» вблизи крымского мыса Фиолент, хотя эти воды по международным нормам принадлежат Украине.

Как утверждает российская сторона, по эсминцу Defender были сделаны предупредительные выстрелы, а бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание по направлению движения корабля.

Также Минобороны России показало два видео с места инцидента с британским эсминцем Defender.

В Министерстве обороны Британии заявили, что никаких предупредительных выстрелов со стороны России по кораблю в Черном море не было. Лондон считает, что россияне проводили боевые учения возле Крыма и выдали это за предупредительный обстрел эсминца.

«Мы считаем, что россияне проводили боевые учения в Черном море и предоставляли морской общине предварительное предупреждение о своей деятельности. Никаких выстрелов в HMS Defender не было, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути были сброшены бомбы», — сказали в Британии.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что инцидент у побережья Крыма является наглядным доказательством украинской позиции о том, что Россия ведет себя агрессивно и провокационно в Черном и Азовском морях.

«Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие членов НАТО с Украиной в Черном море», — сказал министр Дмитрий Кулеба.

В то же время советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что поступок России является серьезным нарушением международного права.

«Сейчас военно-политическое руководство Украины, во взаимодействии с союзниками, формирует позицию по данному вопросу, которая будет доведена в короткое время по завершению консультаций», — отметил он.

В тему: В середине апреля Россия направила в Черное море 15 военных кораблей.

Тэги: Украина, Крым, Великобритания, происшествие, Россия, граница, обстрел, Черное море, новости Украины

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