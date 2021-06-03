В Харькове полицейские полночи уговаривали мужчину отпустить бывшую жену и сына

Главное: В Харькове 29-летний мужчина несколько часов удерживал в заложниках бывшую жену и их общего сына.

Детали: В ночь на 3 июня 30-летний житель Змиева посетил свою бывшую жену в состоянии алкогольного опьянения с требованием увидеть 4-летнего сына. Как сообщается на официальном канале Департамента уголовного розыска в Telegram, у пары возник конфликт.

«Из аргументов у мужчины был только нож и наглость. Фигурант начал угрожать женщине расправой и насильно удерживал ее и сына в домовладении потерпевшей», — говорится в сообщении.

В полицию о нападении сообщила подруга потерпевшей из с. Гайдары. На место происшествия выехали сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления, отдела полиции 2 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области.

Была проведена полицейская операция, в ходе которой злоумышленник сначала передал работникам полиции испуганного 4-летнего мальчика, а через 2 часа правоохранители освободили и заложницу.

К счастью, никто не пострадал.

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