Появилось видео снегопадов в Португалии

Главное: Португалию накрыли снегопады. Появилось видео майской стихии.

Детали: В Португалии, несмотря на разгар мая, неожиданно повалил снег. Странная непогода наблюдалась тут последние пару дней.

Иногда температура воздуха падала почти до нуля. Осадки не успевали таять, так что кое-где даже образовались небольшие сугробы.

Снегопады привели к усложнению ситуации на дорогах страны: экстренные службы и сами водители были не готовы к такому сюрпризу небесной канцелярии.

Больше всего снега выпало на горном хребте Серра-да-Эштрела, где фиксировали даже минусовые температуры, а также в регионе Жереш.

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