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Видео-Новости > Появилось эпичное видео взлета и посадки прототипа Starship

Появилось эпичное видео взлета и посадки прототипа Starship

Александр Панько
06.05.21 10:24
380
Появилось эпичное видео взлета и посадки прототипа Starship

Главное: Прототип корабля Starship SN15 совершил успешную посадку. Появилось видео из Техаса.

Детали: В Техасе (США) прошли испытания прототип космического корабля Starship SN15. Уже опубликовано видео.

В компании Илона Маска SpaceX отметили, что все прошло успешно – в штатном режиме.

Стоит отметить, что испытания должны были состоятся еще в конце апреля, но были перенесены из-за плохой погоды.

Сам Илон Маск сказал, что SN15 является прототипом «с более усовершенствованными дизайном, программным обеспечением и двигателем».

Добавим, что ранее испытания Starship трижды завершались провалом, а корабль взрывался.

В тему: Появилось эпичное видео взрыва ракеты Starship.

Тэги: мир, космонавтика, космос, наука, Илон Маск, SpaceX, технологии, Starship

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