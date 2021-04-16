Престарелый львовянин расчленил тело своей гостьи и отнес в парк

Главное: Правоохранители задержали 67-летнего львовянина по подозрению в убийстве женщины, чье расчлененное тело накануне нашли в одном из парков города.

Детали: В середине недели на территории парка «Снопкивский» по улице Липовая Аллея во Львове полиция обнаружила фрагменты человеческого тела,и сумку, в которой их принесли. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, в ходе следственных мероприятий был задержан 67-летний местный житель.

Предварительно установлено, что во время конфликта он избил свою гостью, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась.

После этого он расчленил тело и вынес фрагменты в сумке, оставив их на территории парка.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Спустя год 48-летний житель Киевской области в ходе ссоры убил свою сожительницу, после чего расчленил ее тело и сжег голову в печи.