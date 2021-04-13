В Одессе вспыхнул крупный пожар на верхнем этаже высотного здания

Главное: Сегодня утром в Одессе в ЖК «Апельсин» вспыхнул пожар на 24-м этаже. Возгорание произошло в офисном здании.

Детали: Сегодня, 13 апреля, утром в Одессе вспыхнул сильный пожар в жилом комплексе «Апельсин» на улице Среднефонтанской. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Из-за пожара было перекрыто движение транспорта на Среднефонтанской улице от Среднефонтанской площади в сторону вокзала. Пропускают только маршрутки.

От ГСЧС привлекались 13 единиц техники и 50 человек личного состава. К 8:07 пожар удалось потушить.

Как отметили в ведомстве, возгорание произошло в офисном помещении на 24-м этаже. Обошлось без жертв и пострадавших.

На видео, опубликованном в Сети видно, как черный дым выходит из верхних этажей 25-этажного жилого дома.

В тему: вечером 10 июня 2019 года произошел пожар в седьмом отделении Коммунального некоммерческого предприятия «Одесский областной медицинский центр психического здоровья» Одесского облсовета на улице Академика Воробьева. Погибли шесть человек.

Позже число жертв увеличилось.