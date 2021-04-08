Опубликовано видео нападения леопарда на людей в Индии

Главное: В Индии леопард выбежал из леса и атаковал людей. Уже появилось видео инцидента.

Детали: В Индии леопард напал на людей. Пострадали три человека.

Инцидент произошел в городе Джамму.

Известно, что зверь выскочил из леса в парке Грин-Белт, после чего атаковал людей, а те принялись отбиваться от него палкой.

После этого леопард убежал. Вскоре его удалось поймать и поместить в центр спасения животных.

Ожидается, что его увезут вглубь леса, где отпустят на волю.

Видео нападения 18+

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