Опубликовано видео нападения леопарда на людей в Индии

Главное: В Индии леопард выбежал из леса и атаковал людей. Уже появилось видео инцидента.
Детали: В Индии леопард напал на людей. Пострадали три человека.
Инцидент произошел в городе Джамму.
Известно, что зверь выскочил из леса в парке Грин-Белт, после чего атаковал людей, а те принялись отбиваться от него палкой.
После этого леопард убежал. Вскоре его удалось поймать и поместить в центр спасения животных.
Ожидается, что его увезут вглубь леса, где отпустят на волю.
Видео нападения 18+
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