Мощный взрыв на яхте в Австралии попал на видео

Главное: Восемь человек пострадали, двое находятся в критическом состоянии после мощного взрыва, который прогремел на яхте, стоящей у причала в Австралии. Момент взрыва попал на видео.

Детали: Восемь человек пострадали в результате взрыва туристической яхты на берегу популярного курорта в Австралии. Как сообщает Daily Mail, это произошло на выходных, когда группа туристов возвращалась к своей яхте в порту острова Дангар после дозаправки судна.

Как видно на опубликованном видео, несколько человек уже успели зайти на борт, когда капитан судна включил зажигание. После этого последовал взрыв.

По данным издания, в этот момент поблизости находилось 11 человек. Им на помощь находившиеся вблизи очевидцы. До прибытия экстренных служб они общими усилиями пытались потушить пожар и помочь раненым.

Всего в результате взрыва пострадали 8 человек. Из них четверо попали в больницу в тяжелом состоянии, еще двое — в критическом.

Само судно затонуло на месте происшествия.

Причины взрыва неизвестны.

В тему: Летом 2019 года во время движения с Ибицы на Майорку в Испании загорелась яхта, на которой отдыхал известный украинский боксер Владимир Кличко с семьей.

К счастью, обошлось без жертв.