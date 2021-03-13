«Буковель» закрывают на карантин

Главное: Сотрудники правоохранительных органов провели проверку деятельности горнолыжного курорта «Буковель». В результате — было принято решение закрыть его на карантин.

Детали: В пятницу, 12 марта, полиция начала проверку горнолыжного курорта «Буковель» в Ивано-Франковской области. Правоохранители получили заявления от граждан о массовых нарушениях карантина на курорте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Прикарпатья.

«Были сообщения от граждан о массовых нарушениях карантина. Полиция находится там и проверяет эту информацию. Полиция действует в рамках действующего законодательства», — рассказала пресс-офицер полиции.

В то же время местное издание «Галицкий корреспондент» сообщает, что правоохранители не пускали накануне людей на один из подъемников в Буковеле.

По данным издания, отдыхающие попытались прорваться на подъемник, но полиция все же заблокировала его работу.

Издание также опубликовало видео, на котором видно, как некоторые отдыхающие пытаются убрать ограждение, перекрывавшее дорогу к подъемнику. На видеороликах также можно увидеть полицию.

В результате под вечер пятницы региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение закрыть курорт на карантин.

Областные власти решили ограничить въезд на территорию Поляницкой территориальной общины, где расположен курорт «Буковель». На территорию ОТО будут пропускать только жителей или работников местных учреждений и предприятий, поэтому туристы не смогут попасть на курорт.

«Будут введены дополнительные блок-посты на территории Поляницкой ОТО. Будут иметь возможность передвигаться беспрепятственно, при соблюдении карантинных требований, только местные жители или те, кто работает в этом населенном пункте», — заявил глава ОГА Андрей Бойчук.

Как пояснили в ОГА, причиной такого решения стали обращения представителей местного малого бизнеса, а также сообщения о нарушениях карантина.

«Красная зона, в которой мы находимся, развивается, и мы не видим тренда к ее снижению. Представители малого бизнеса часто спрашивают, почему такая несправедливость: крупные компании работают, а малые не должны работать? Сейчас в Поляницкой ОТО работают подразделения полиции», — добавил Бойчук.

Напомним, Ивано-Франковская область находится в «красной» зоне карантина. В регионе запрещена работа кафе, ресторанов и общественного транспорта, однако горнолыжный курорт продолжает работать.

В тему: С 26 февраля по 12 марта на Прикарпатье была введена «красная» зона карантина, в связи с чем там ввели более жесткие ограничения. Несмотря на это, горнолыжный курорт «Буковель» продолжал работать.