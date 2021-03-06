На Харьковщине задержали «рабовладельца»

Главное: В Харьковской области задержали пенсионера, который вербовал бездомных для принудительного труда. Мужчина поселил их в доме в селе и заставлял бесплатно работать.

Детали: В Харьковской области 62-летний местный житель держал фактически в рабстве семерых человек из числа незащищенных слоев населения. «Хозяин» ежедневно привлекал их к принудительному труду. Об этом сообщается на сайте региональной полиции.



«3 марта в ходе обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили 7 человек, которые привлекались к принудительному труду, в том числе к незаконной вырубке леса, жили в антисанитарных условиях, не получали заработную плату. Среди них две женщины и пятеро мужчин», — говорится в сообщении.



Как уточнили в полиции, мужчина арендовал дом в селе Чернетчина Краснокутского района, подыскал людей из социально незащищенных слоев населения — бездомных, несовершеннолетних из неблагополучных семей, нарко- и алкозависимых. Он поселил их в домовладении и ежедневно эксплуатировал.

Для продуктивного функционирования «бизнеса» злоумышленник выполнял функции охранника, следил за соблюдением порядка, распределял между работниками обязанности по уборке, приготовлению пищи и выполнению другой бытовой работы на территории домовладения. В случае неповиновения, «хозяин» проводил с работниками «воспитательную работу».

В тему: В июле минувшего года в Херсонской области освободили из трудовой эксплуатации 13 заробитчан. Они были вынуждены работать на полях местных фермеров по 15 часов в день.