«Украинскую Венецию» затопила канализация

Главное: «Украинскую Венецию» в Одесской области затопили нечистоты после того как от электричества за долги отключили помповые станции, построенные на деньги Евросоюза.

Детали: Город Вилково в Одесской области, который в народе называют «украинской Венецией», залило нечистотами из-за проблем с вакуумной канализацией. Как сообщается на канале ТСН в YouTube, ее работу остановили, так как за долг в 7 тысяч гривен от электричества отключили помповые станции.

В итоге емкости канализации оказались переполнены, из-за чего грязные стоки потекли в Дунай. Из-за аварии пострадали около 30 объектов, включая школы и больницы. На данный момент жители не могут в полной мере пользоваться системой.

Один из экологов назвал сложившуюся ситуацию ударом по имиджу Украины и по туризму. По словам эксперта, проблему нужно решать в оперативном порядке, чтобы система не вышла из строя.

Отметим, что, по данным журналистов, канализацию в Вилково оборудовали три года назад, чтобы предотвратить попадание отходов в Дунай. Деньги на это в размере 4,5 млн евро выделил Евросоюз.

Справка: Вилково — город в Измаильском районе Одесской области. Благодаря многочисленным каналам, прорытым вдоль улиц, город также известен под названием «Украинская Венеция».

В тему: В начале 2019 года Центр экологических инициатив «Экодействие» провел исследование «Вода близко», согласно которому к 2100 г под водой могут оказаться более 1 млн гектаров украинской земли. В частности, и Вилково.