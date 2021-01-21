Мужчина, обмотанный кишками, разгуливал по Одессе с человеческой головой в руках

Главное: В Одессе полицейские задержали мужчину, который ходил по улице с человеческой головой в руках и обмотанный внутренностями. В его квартире обнаружили два изувеченных трупа, один из которых предположительно принадлежит отцу подозреваемого.

Детали: 20 января патрульным полицейским в Одессе поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, прибыв на место происшествия, патрульные увидели правонарушителя, заходившего в подъезд дома. Зайдя вслед за ним в квартиру они обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

Как сообщает Департамент уголовного розыска Национальной полиции на своем канале в Telegram, при задержании подозреваемый не только держал в руках голову, но и был обмотан человеческими внутренними органами.

Предварительно установлено, что он совершил убийство своего отца и еще одного человека, данные которого устанавливаются. При этом одному из погибших убийца вспорол брюшную полость, а другому — отрезал голову.

Как сообщает «Думская» со ссылкой на одного из жильцов дома, где произошло убийство, «голый и окровавленный мужчина, обмотанный кишками и держащий в руках голову человека вышел из парадной, сел на лавочку и закурил».

В тему: 30 апреля 2020 года в Харькове задержали женщину, которая шла по улице в обнаженном виде. При этом у нее у руках оказался пакет с отрезанной головой. Впоследствии выяснилось, что она убила и расчленила собственную 13-летнюю дочь.