Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > В суровом Николаеве полицейские избили бывшего нардепа. Они утверждают, что он сам упал

В суровом Николаеве полицейские избили бывшего нардепа. Они утверждают, что он сам упал

Александр Панько
20.01.21 15:43
122
В суровом Николаеве полицейские избили бывшего нардепа. Они утверждают, что он сам упал

Главное: В результате конфликта между экипажем патрульной полиции и бывшим народным депутатом Украины Александром Жолобецким в отношении последнего и его жены правоохранители составили админпротоколы за нетрезвое вождение, сопротивление работникам полиции, хулиганские действия, нанесение телесных повреждений правоохранителю.

Детали: Вечером 19 января полицейские получили анонимный звонок о том, что водитель автомобиля Lexus, который выпивал в одном из развлекательных заведений Николаева, садится за руль и собирается ехать. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Николаевской области Виталия Душко, когда патрульные остановили автомобиль, попросили предъявить документы и пройти тест на предмет алкогольного опьянения, водитель отказался и попытался скрыться.

Когда его повторно остановили, выяснилось, что это бывший народный депутат Украины Александр Жолобецкий. Вместе с женщиной, которая также находилась в автомобиле с явными признаками алкогольного опьянения, они начали ругаться, употреблять нецензурную лексику, дергать полицейских за форменную одежду и угрожать.

В итоге, как утверждают в полиции, нарушитель споткнулся на скользкой дорожке, упал и поцарапал лицо. Полицейские надели на него наручники и доставили в райотдел.

Там задержанные продолжали конфликтовать. В отношении него и его пассажирки были составлены соответствующие протоколы и постановления. Также была вызвана скорая помощь. Через 3 часа обоих отпустили.

На видео, которое публикует издание Novosti-N на своей странице в Facebook, можно видеть как депутат и его спутница общаются на повышенных тонах и утверждают, что его избили полицейские (18+, присутствует ненормативная лексика).

Сам Жолобецкий в комментарии Novosti-N заявил, что никакой вины за собой не чувствует. По его словам, за рулем он находился трезвым — выпившей была только его жена.

Он также утверждает, что полицейские по неизвестной причине накинулись на него, когда он подъехал на автомобиле к собственному дому, надели наручники и ударили в лицо.

В итоге в отношении бывшего нардепа было составлено три протокола об административных правонарушениях. Самым серьезным из них является «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения».

Еще один протокол составлен по ст. 173 КУпАП «Мелкое хулиганство» в отношении его жены.

Материалы инцидента изучаются правоохранителями на предмет наличия признаков, влекущих за собой открытие уголовного производства.

Справка: Александр Жолобецкий — бывший депутат Николаевского городского совета IV–VI созывов, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от Блока Петра Порошенко. 25 декабря 2018 года был включен в санкционный список России.

В тему: В марте 2018 г в Киеве неизвестные жестоко избили внефракционного народного депутата Юрия Левченко.

Тэги: драка, алкоголь, политика, Николаев, задержание, криминал, патрульная полиция, новости Украины, Александр Жолобецкий

Комментарии

Статьи

19.01.21 12:19

Обрезание образования по-украински

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
18.01.21 17:41

«Динамо» в ОАЭ: поражение, которое должно стать полезным

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Коррупция одолела «Большую стройку»: как Юрий Голик и Александр Кубраков провалили перспективный дорожный проект
20.01.21 14:30

Коррупция одолела «Большую стройку»: как Юрий Голик и Александр Кубраков провалили перспективный дорожный проект

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Кабмине обещают, что учителя уже в этом месяце получат повышенные зарплаты

В Кабмине обещают, что учителя уже в этом месяце получат повышенные зарплаты
20.01.21 16:01
84
Последние новости
20.01.21 16:01

В Кабмине обещают, что учителя уже в этом месяце получат повышенные зарплаты
20.01.21 15:43

В суровом Николаеве полицейские избили бывшего нардепа. Они утверждают, что он сам упал
20.01.21 15:06

На Львовщине перевернулся грузовик с тремя десятками военнослужащих
20.01.21 14:36

Шансы Усика на ближайший бой с Энтони Джошуа упали почти до нуля
20.01.21 14:35

Митрополит Антоний рассказал, что поможет обрести счастье среди суеты
20.01.21 14:10

В РПЦ считают, что отношение к COVID-19 и вакцинации не может разделять Церковь
20.01.21 14:07

Коронавирус ударил по подготовке «Динамо» в ОАЭ
Фото и Видео
В суровом Николаеве полицейские избили бывшего нардепа. Они утверждают, что он сам упал
В суровом Николаеве полицейские избили бывшего нардепа. Они утверждают, что он сам упал
В суровом Николаеве полицейские избили бывшего нардепа. Они утверждают, что он сам упал
В суровом Николаеве полицейские избили бывшего нардепа. Они утверждают, что он сам упал
На Львовщине перевернулся грузовик с тремя десятками военнослужащих
На Львовщине перевернулся грузовик с тремя десятками военнослужащих
Археологи нашли в Египте кое-что любопытное
Археологи нашли в Египте кое-что любопытное
Украинцев, получивших вакцину от коронавируса, будут заносить в специальный реестр
Украинцев, получивших вакцину от коронавируса, будут заносить в специальный реестр
Доктор Комаровский развенчал миф о пользе спорта для здоровья
Доктор Комаровский развенчал миф о пользе спорта для здоровья
Появилось видео, как в Крыму обледенел известный водопад
Появилось видео, как в Крыму обледенел известный водопад
Митрополит Онуфрий окропил верующих и освятил реку для тех, кто решил окунуться - репортаж
Митрополит Онуфрий окропил верующих и освятил реку для тех, кто решил окунуться - репортаж
Одессит подрезал трамвай и избил ногами вагоновожатую, которая успела предотвратить ДТП
Одессит подрезал трамвай и избил ногами вагоновожатую, которая успела предотвратить ДТП
Опубликовано видео последствий сильнейшего землетрясения в Аргентине и Чили
Опубликовано видео последствий сильнейшего землетрясения в Аргентине и Чили
В одном из киевских спальников маршрутка на полном ходу сбила пешехода
В одном из киевских спальников маршрутка на полном ходу сбила пешехода
fraza.com
Новости блогосферы
17.01.21 17:56

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц
13.01.21 10:32

Трамп разбудил Америку
12.01.21 22:02

Зачем Cosmopolitain поет гимн ожирению?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.