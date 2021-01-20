В суровом Николаеве полицейские избили бывшего нардепа. Они утверждают, что он сам упал

Главное: В результате конфликта между экипажем патрульной полиции и бывшим народным депутатом Украины Александром Жолобецким в отношении последнего и его жены правоохранители составили админпротоколы за нетрезвое вождение, сопротивление работникам полиции, хулиганские действия, нанесение телесных повреждений правоохранителю.

Детали: Вечером 19 января полицейские получили анонимный звонок о том, что водитель автомобиля Lexus, который выпивал в одном из развлекательных заведений Николаева, садится за руль и собирается ехать. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Николаевской области Виталия Душко, когда патрульные остановили автомобиль, попросили предъявить документы и пройти тест на предмет алкогольного опьянения, водитель отказался и попытался скрыться.

Когда его повторно остановили, выяснилось, что это бывший народный депутат Украины Александр Жолобецкий. Вместе с женщиной, которая также находилась в автомобиле с явными признаками алкогольного опьянения, они начали ругаться, употреблять нецензурную лексику, дергать полицейских за форменную одежду и угрожать.

В итоге, как утверждают в полиции, нарушитель споткнулся на скользкой дорожке, упал и поцарапал лицо. Полицейские надели на него наручники и доставили в райотдел.

Там задержанные продолжали конфликтовать. В отношении него и его пассажирки были составлены соответствующие протоколы и постановления. Также была вызвана скорая помощь. Через 3 часа обоих отпустили.

На видео, которое публикует издание Novosti-N на своей странице в Facebook, можно видеть как депутат и его спутница общаются на повышенных тонах и утверждают, что его избили полицейские (18+, присутствует ненормативная лексика).

Сам Жолобецкий в комментарии Novosti-N заявил, что никакой вины за собой не чувствует. По его словам, за рулем он находился трезвым — выпившей была только его жена.

Он также утверждает, что полицейские по неизвестной причине накинулись на него, когда он подъехал на автомобиле к собственному дому, надели наручники и ударили в лицо.

В итоге в отношении бывшего нардепа было составлено три протокола об административных правонарушениях. Самым серьезным из них является «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения».

Еще один протокол составлен по ст. 173 КУпАП «Мелкое хулиганство» в отношении его жены.

Материалы инцидента изучаются правоохранителями на предмет наличия признаков, влекущих за собой открытие уголовного производства.

Справка: Александр Жолобецкий — бывший депутат Николаевского городского совета IV–VI созывов, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от Блока Петра Порошенко. 25 декабря 2018 года был включен в санкционный список России.

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