Появилось видео с места схода лавины в России, которая накрыла целый курорт

Главное: В Карачаево-Черкесии сошла лавина. Она накрыла курорт.

Детали: В понедельник, 18 января, на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии (Россия) произошло ЧП. Тут сошла лавина, которая накрыла место отдыха с людьми.

Спасатели говорят, что в снежном плену оказались до двенадцати человек.

Отмечается, что снег мог сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, спущенной принудительно в другом очаге.

Сейчас идут спасательные работы.

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В тему: мы писали, что на Закарпатье под смертельную лавину попала отважная группа киевских туристов.