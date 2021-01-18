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Видео-Новости > Появилось видео, как Лионель Месси умудрился опозориться на весь мир

Появилось видео, как Лионель Месси умудрился опозориться на весь мир

Александр Панько
18.01.21 08:52
1066
Появилось видео, как Лионель Месси умудрился опозориться на весь мир

Главное: Лионеля Месси впервые удалили в матче за «Барселону». Появилось видео.

Детали: Лионель Месси впервые получил красную карточку в игре за «Барселону». Произошло это в финальном матче за Суперкубок Испании.

Выигрывая по ходу встречи, «Барселону» умудрилась проиграть в дополнительное время «Атлетику» из Бильбао со счетом 2:3.

Сам же аргентинец не забил, но был удален на 120-й минуте за удар соперника.

Ранее футболист дважды видел перед собой «красный свет» в играх за сборную Аргентины: случалось это в 2004-м году в матче против Венгрии, а также в 2019-м в поединке с Чили.

В тему: ранее мы писали, что Месси может сбежать из «Барселоны» уже зимой.

Тэги: футбол, спорт, Лионель Месси, ФК Барселона

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