Появилось видео, как Лионель Месси умудрился опозориться на весь мир

Главное: Лионеля Месси впервые удалили в матче за «Барселону». Появилось видео.

Детали: Лионель Месси впервые получил красную карточку в игре за «Барселону». Произошло это в финальном матче за Суперкубок Испании.

Выигрывая по ходу встречи, «Барселону» умудрилась проиграть в дополнительное время «Атлетику» из Бильбао со счетом 2:3.

Сам же аргентинец не забил, но был удален на 120-й минуте за удар соперника.

Ранее футболист дважды видел перед собой «красный свет» в играх за сборную Аргентины: случалось это в 2004-м году в матче против Венгрии, а также в 2019-м в поединке с Чили.

В тему: ранее мы писали, что Месси может сбежать из «Барселоны» уже зимой.