В аннексированной Ялте главную елку украсили туалетной бумагой

Главное: Главную ель аннексированной Ялты украсили туалетной бумагой. Местные говорят, что подобное здесь — в порядке вещей.

Детали: В аннексированной Ялте в одном из микрорайонов города живую ель украсили туалетной бумагой. Оказалось, что это традиция.

По словам местных жителей, елку в 10-м микрорайоне уже не первый год украшают именно так. Неподалеку от нее находится главный ТЦ города, поэтому там всегда многолюдно, информирует Telegram канал «Подъем».

«Данное мероприятие было впервые произведено в декабре 93-го в лице 4-х молодых людей в достаточно нетрезвом состоянии. С тех пор это стало традицией, которая не подлежит обжалованию и переходит от поколения к поколению, — рассказал один из пользователей соцсети.

«Сначала меня это возмущало, а несколько лет назад я поняла, что это единственное напоминание о том, что на дворе Новый год», — делится другая пользовательница.

Однако есть и такие, которые считают, что такая необычная елка выглядит неэстетично.

В тему: В этом году елка в Киеве впервые будет искусственной, а вместо традиционной звезды на верхушку решили повесить огромную декоративную шляпу.

Впрочем, спустя некоторое время компания, придумавшая «напялить» волшебную шляпу на главную елку страны, похоже, поняла свой промах.

В Черкассах на главную елку города нацепили украшения в виде «ока дьявола».