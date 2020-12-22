Челябинцы «с последней надеждой» обратились к будущему президенту... США

Главное: Жители Челябинска обратились к избранному президенту США и мировому сообществу с просьбой спасти их от «экологического геноцида».

Детали: Группа жителей из российского Челябинска записала обращение к избранному президенту США Джозефу Байдену с жалобой на экологическую обстановку в городе. Как сообщает Цензор.НЕТ, они также написали письмо для передачи его в американское посольство.

«Уважаемый Джозеф Байден, мы, жители российского города Челябинска, обращаемся к президенту США, а также ко всему мировому сообществу, — говорится в опубликованном видео. — Обращаемся к вам с последней надеждой. Мы, жители Челябинска находимся в полном отчаянии. На протяжении последних нескольких лет мы подвергаемся настоящему экологическому геноциду».