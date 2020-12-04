Киевлянам рассказали, как будут проходить новогодние праздники в столице

Главное: Во время празднования новогодних праздников в столице не будет фудкортов, концертов и анимационных программ.

Детали: Празднование Нового года в Киеве будет продолжаться с 19 декабря по 19 января, а главную елку страны на Софийской площади зажгут в День святого Николая 19 декабря. Об организации новогодних мероприятий сообщили представители Киевской городской государственной администрации во время брифинга в пятницу, 4 декабря.

По словам начальника реализации проектов аппарата КГГА Кирилла Воронина, в связи с эпидемией коронавируса в Киеве было принято решение отказаться от фудкортов, концертов и анимационных программ в столице. В то же время, жители и гости Киева смогут увидеть арт-инсталляции, приобрести сувениры, напитки и снеки.

Также в этом году в Киеве разработан новый новогодний маршрут: от Арки Дружбы Народов до Контрактовой площади. Маршрут будет протяженностью 8 километров в обе стороны.

В тему: 19 декабря на Софийской площади в Киеве зажгут главную елку страны. Но вместо традиционной звезды на ее верхушке разместили... шляпу.