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Видео-Новости > Инопланетяне, спецслужбы, лечение навозом: доктор Комаровский перечислил основные мифы о коронавирусе

Инопланетяне, спецслужбы, лечение навозом: доктор Комаровский перечислил основные мифы о коронавирусе

Агата Кловская
25.11.20 09:44
684
Инопланетяне, спецслужбы, лечение навозом: доктор Комаровский перечислил основные мифы о коронавирусе

Главное: Известный врач, телеведущий и влогер Евгений Комаровский признался, что ввиду профиля своей деятельности одним из первых сталкивается с различными мифами, связанными с коронавирусной инфекцией COVID-19. По его мнению, в государстве не хватает единой информационной политики в отношении заболевания.

Детали: Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский перечислил все известные ему популярные мифы о коронавирусе. На своем канале в YouTube он рассказал, что находится в эпицентре соответствующих вопросов, поэтому все легенды о болезни приходят к нему в первую очередь.

В частности, врач напомнил, как в самом начале пандемии люди боялись заказывать посылки с AliExpress и есть бананы. Вслед за этим появились мифы о том, что коронавирус распространили инопланетяне или китайские спецслужбы.

Сейчас же, по его мнению, большинство мифов связаны с неправильными рекомендациями некомпетентных «экспертов». «То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза», — посетовал Комаровский, объяснив, что подобные советы начинают распространять люди, излечившиеся за счет возможностей собственного организма, но приписывающие это чудодейственному воздействию народных методов.

Для борьбы с такими явлениями он предложил выработать единую государственную информационную политику. «Надо людям терпеливо каждый день на всех каналах рассказывать и повторять элементарные вещи: чего бояться, чего не бояться, куда идти», — заключил Комаровский.

В тему: На днях доктор Комаровский развенчал миф о влиянии витаминов на заражение коронавирусом.

Тэги: здоровье, миф, Евгений Комаровский, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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