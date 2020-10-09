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Видео-Новости > Крупнейший водопад Крыма остался без воды

Крупнейший водопад Крыма остался без воды

Александр Панько
09.10.20 21:36
92
Крупнейший водопад Крыма остался без воды

Главное: В аннексированном Крыму полностью высох самый крупный водопад Учан-Су. На месте одной из главных достопримечательностей полуострова сейчас лишь сухие камни.

Детали: В аннексированном Россией Крыму пересох самый большой водопад полуострова Учан-Су. Как сообщает канал «Подъем» в Telegram со ссылкой на очевидцев, одна из достопримечательностей Крыма сегодня превратилась в каменистую сухую скалу.

Они опубликовали видео место, где когда-то текла вода.

Учан-Су — водопад в Крыму, расположенный на одноименной реке. Самый высокий водопад Крыма, находится на высоте 390 метров над уровнем моря на юго-западных склонах Ялтинской яйлы в шести километрах к западу от Ялты. Высота водопада составляет 98,5 метров.

Наиболее эффектно смотрится во время ливней и снеготаяния на яйле. В летнее время он практически полностью пересыхает, в суровые зимы иногда замерзает. Среднегодовой расход сбрасываемой воды составляет 50 л/с. При падении Учан-Су образует два каскада: на втором каскаде сооружено небольшое строение с водозабором и скульптурой орла на крыше. Отсюда вода поступает в Могабинское водохранилище (300 тыс. м³) и затем используется для водоснабжения Ялты.

В тему: За последний год запасы воды в аннексированном Крыму сократились в 2,3 раза.

Тэги: Крым, вода, засуха, водопад, оккупация, аннексия, новости Украины

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