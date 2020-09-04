Компания Маска сделала еще один успешный шаг на пути к Марсу

Главное: SpaceX провела очередное удачное испытание межпланетного корабля Starship. Ожидается, что именно на нем люди смогут отправиться в том числе на Луну и Марс.

Детали: Компания Илона Маска SpaceX провела успешное испытание корабля Starship, который планируется использовать для полетов к Марсу. «Второе летное испытание корабля Starship. Высота полета 150 метров», — говорится в описании видео на официальной странице компании в Twitter.

Как видно на видео, в ходе испытаний ракета поднялась на высоту и успешно вернулась назад.

Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI — SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020

Отметим, что тесты Starship SN6 проходили на пусковом комплексе в Бока Чика (штат Техас, США).

В тему: Предыдущее испытание Starship SN5 прошло в августе. После этого Илон Маск заявил, что отныне «возможность полета на Марс выглядит реальной». Разработчики рассчитывают, что их новая система «позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс».