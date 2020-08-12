В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось сразу два колеса

Главное: На Северном мосту в Киеве у маршрутки на ходу отпали сразу два колеса. Чудом никто не пострадал.

Детали: В Киеве у маршрутного такси на ходу сломалась и вылетела задняя ось вместе с колесами. Как сообщает Патрульная служба на своем канале в YouTube, ДТП произошло 11 августа на Северном мосту. В результате никто не пострадал, повреждения получил автомобиль Renault.

В тему: 13 марта 2017 года в Киеве у маршрутки во время движения оторвалось заднее колесо. Инцидент произошел на Березняках Дарницкого района столицы.