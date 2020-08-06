В Индии прошли рекордные за полстолетия дожди

Главное: Мумбаи серьезно затопило. Причиной ЧП стали аномальные дожди.

Детали: Сильнейшие дожди привели к затоплению Мумбаи (Индия). Синоптики говорят, что таких ливней тут не видели сорок семь лет.

Отмечается, что в городе выпало более 330 мм осадков.

Дожди тут идут с минувшей среды, 5 августа.

Ожидается, что козни небесной канцелярии не стихнут еще несколько дней.

Большая вода размыла дороги и разрушила фундаменты некоторых зданий. Машины буквально плавали по улицам Мумбаи.

Дожди привели к обрыву проводов электропередач. Сильный ветер валил деревья.

О пострадавших и погибших пока ничего не сообщается.

В тему: 27 июля 2020 года мы писали, что один из самых популярных украинских курортов затопил сильный ливень.

24 февраля 2020 года сообщалось о том, что Темза вышла из берегов: в Великобритании затопило дорогущий особняк звезды Голливуда.