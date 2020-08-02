Под Днепром на пляже неизвестные устроили стрельбу рядом с купающимся детьми

Главное: На одном из пляжей в Днепропетровской областинеизвестные на катере начали стрельбу по диким уткам. В это время на пляже отдыхали взрослые и дети.

Детали: В Днепропетровской области, несмотря на непосредственную близость к пляжу, на котором отдыхали взрослые и дети, охотники начали стрельбу по диким уткам. Об этом сообщила в Facebook очевидица происшествия Наталия Киселева.

«Эти особи на катере приплыли к пляжу, где купаются люди, дети и начали обстрел по воде плавающих уток. Вы законы физики знаете? Куда отрикошетит этот патрон. В детей рядом плавающих, в отдыхающих? Вокруг множество людей. Это жесть... Кто несёт за это ответственность? Правила для кого? Вам кушать нечего? Идите в тир и обстреляйте там хоть друг друга. Напишите свой адрес, сделаем вам доставку еды», — написала она.

В тему: 10 августа 2017 года вечером в Полтаве на пляже «Дублянщина» произошла перестрелка. В результате инцидента погиб мужчина и ранение получил ребенок.

Позже выяснилось, что в перестрелке на пляже в Полтаве был убит чемпион Украины по смешанным единоборствам (MMA) 20-летний Святослав Пилипенко.