Ремейк игры S.T.A.L.K.E.R. еще немного приблизился к моменту запуска

Главное: Разработчик продемонстрировал, чего достиг при разработке ремейка S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля. В частности, показан выстрел из гранатомета и локация ЧАЭС.

Детали: Разработчик Ivan Sorce показал, чего достиг при разработке ремейка S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля. В новых роликах он продемонстрировал разрушаемость и ЧАЭС.

В первом ролике демонстрируется выстрел из гранатомета в вышку, после чего та разлетается на мелкие кусочки, пишет vgtimes.ru.

На втором ролике показана локация ЧАЭС.

Ivan Sorce пока не раскрывает сроков, к которым планирует выпустить играбельную версию своего ремейка S.T.A.L.K.E.R.

Справка: S.T.A.L.K.E.R. — компьютерная игра, разработанная украинской компанией GSC Game World в нулевых годах XXI ст. на основе повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» и фильма Андрея Тарковского «Сталкер» с текстурами из реальной Чернобыльской зоны.