В Киеве водитель эвакуатора открыл огонь по подрезавшему его авто

Главное: В Киеве водитель эвакуатора стрелял по машине BMW. Его задержала полиция.

Детали: Вечером четверга, 16 июля, в центре Киева в районе Крещатика произошел странный инцидент. После того, как машину эвакуатора подрезал автомобиль BMW, коммунальщик открыл огонь по обидчику.

Как сообщает «Киев Оперативный», водитель эвакуатора сидел в кабине вместе со стажером, который управлял машиной.

Полиция задержала агрессивного коммунальщика к районе станции метро «Дворец спорта».

Видео:

В тему: 17 июля 2020 года сообщалось, что после ДТП в Киеве водители решили от души поколотить друг друга.

1 июня 2020 года стало известно, что массовая драка со стрельбой в Киеве попала на видео.

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