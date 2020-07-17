В Киеве водитель эвакуатора открыл огонь по подрезавшему его авто

Главное: В Киеве водитель эвакуатора стрелял по машине BMW. Его задержала полиция.
Детали: Вечером четверга, 16 июля, в центре Киева в районе Крещатика произошел странный инцидент. После того, как машину эвакуатора подрезал автомобиль BMW, коммунальщик открыл огонь по обидчику.
Как сообщает «Киев Оперативный», водитель эвакуатора сидел в кабине вместе со стажером, который управлял машиной.
Полиция задержала агрессивного коммунальщика к районе станции метро «Дворец спорта».
Видео:
1 июня 2020 года стало известно, что массовая драка со стрельбой в Киеве попала на видео.