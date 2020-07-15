Люди заживо горели на шоссе в Египте после взрыва нефтепровода (18+)

Главное: В Египте произошел взрыв на нефтепроводе. Из-за горящего топлива на дороге вспыхнули машины, погибли люди.

Детали: Огненное ЧП произошло в Египте рядом с Каиром, где взорвался нефтепровод Шукаир-Мостород. Горящее топливо хлынуло на трассу, после чего вспыхнули автомобили и люди.

Спасатели говорят, что «нефть разлилась из разорванного трубопровода на проезжую часть и загорелась от интенсивного движения».

Сгорели десятки машин. Погибли не менее семнадцати человек.

Люди буквально заживо сгорали в своих автомобилях.

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