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В аннексированном Россией Крыму, несмотря на пандемию коронавируса, открыли детский лагерь «Артек»

Автор: «Фраза»
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В аннексированном Россией Крыму, несмотря на пандемию коронавируса, открыли детский лагерь «Артек»

Главное: В Крыму детский лагерь «Артек» начал принимать маленьких отдыхающих. Происходит это на фоне бушующего на полуострове коронавируса.

Детали: В аннексированном Россией Крыму открылся детский лагерь «Артек». Маленьких отдыхающих тут начали принимать, несмотря на пандемию коронавируса.

Лишь за последние сутки на полуострове зафиксировали еще одиннадцать случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в Крыму заболели девятьсот человек, а умерли двенадцать людей.

Отметим, что «Артек» был закрыт с марта.

Администрация лагеря говорит, что работа возобновляется со среды, 15 июля.

Ожидается, что в первую смену сюда заедут 1060 школьников, которые живут в Крыму и Севастополе.

Также сообщается, что силами МЧС провели дезинфекцию лагеря.

Справка: международный детский центр «Артек» был основан 16 июня 1925 года как пионерский лагерь для организованного отдыха и оздоровления детей на южном берегу Крыма. После аннексии Крыма Россией в 2014 году в нем работает новая российская администрация.

Ранее сообщалось, что в Крыму на пляже голая старушка устроила грандиозную драку.

В тему 13 ноября 2019 года сообщалось, что в аннексированном Россией «Артеке» умер ребенок.

В марте 2014 года новое руководство «Артека» отказало украинским детям в отдыхе.

Тэги: Крым, общество, Артек, Россия, дети, коронавирус, пандемия

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