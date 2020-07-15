Украинец Малиновский выдал очередной сумасшедший матч в Италии

Главное: Полузащитник Руслан Малиновский стал героем матча «Аталанты» против «Брешии». Украинец забил гол и отдал две результативные передачи.

Детали: 27-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский был признан лучшим игроком прошедшей встречи Серии А между «Аталантой» и «Брешией». Наш футболист забил гол (уже седьмой в чемпионате) и отдал две результативные передачи, чем помог хозяевам победить со счетом 6-2.

Гол украинец забил в своем фирменном стиле, мощно ударив из-за пределов штрафной с левой ноги.

От футбольных порталов Руслан Малиновский получил наивысшую оценку – 10 баллов из 10!

Отметим, что украинца заменили на 74-й минуте.

Добавим, что «Аталанта» гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, взобравшись уже на второе место и на шесть очков уступая «Ювентусу», у которого имеется игра в запасе.

При этом команда украинца является самой результативной в Серии: в 33 матчах она забила 93 мяча («Ювентус» с Криштиану Роналду, для сравнения, наколотил лишь 67 голов).

В тему 6 июля 2020 года мы писали, что Малиновский провел очередной шикарный матч в чемпионате Италии.

25 июня 2020 года сообщалось, что Малиновский забил невероятный гол в чемпионате Италии.

2 марта 2020 года сообщалось, что украинский «джокер» продолжает забивать в чемпионате Италии.