Появилось видео, как в Лондоне женщину убил гигантский строительный кран

Главное: В Лондоне огромный строительный кран упал на жилой дом. В результате инцидента погибла женщина.

Детали: В минувшую среду, 8 июля, в Лондоне произошла трагедия. Тут на жилой дом рухнул двадцатиметровый строительный кран, который буквально проломил здание.

По данным полиции, в результате ЧП погибла женщина, проживавшая на первом этаже. Еще четыре человека пострадали – двоих из них госпитализировали.

Известно, что падение крана произошло на востоке британской столице: рядом с жилым домом велась стройка многоэтажки.

Видео с места трагедии:

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