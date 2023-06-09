Авария на ЗАЭС? Какова вероятность новой трагедии после подрыва Каховской ГЭС

После подрыва Каховской ГЭС и связанной с этим техногенной и экологической катастрофой, последствия которой уже заметны, возникает много вопросов по поводу Запорожской атомной станции.

Напомним: пруд-охладитель ЗАЭС, хотя и является автономной конструкцией со своими шлюзами, напрямую связан с Каховским водохранилищем — именно оттуда забирают воду для охлаждения атомных реакторов. После подрыва дамбы Каховское водохранилище стремительно мелеет.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что, если уровень в Каховском водохранилище снизится ниже отметки в 12,7 метров, ЗАЭС не сможет скачивать из него воду. По состоянию на 7 июня уровень был чуть больше 14 метров, но вода продолжает уходить, хотя и не так быстро, как сразу после подрыва.

По данным «Энергоатома», на 9:00 8 июня уровень воды на Каховском водохранилище составил 13 метров.

По оценкам МАГАТЭ, воды, если сейчас сделать запас, должно хватить на три месяца. Хотя, учитывая, что уровень воды в Каховском водохранилище снизился уже до 13 метров, до обозначенной Гросси критической отметки в 12,7 метров осталось всего 30 сантиметров. И еще непонятно, как будет развиваться ситуация дальше.

По словам Гросси, несмотря на то, что все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме остановки, им по-прежнему требуется охлаждающая вода, чтобы предотвратить расплавление топлива и возможный выброс радиоактивных веществ. То есть саму возможность расплавления топлива и выброса радиации в МАГАТЭ, получается, не исключают. Причем до времени «Ч» осталось не так много времени: всего три месяца. И что будет потом — большой вопрос.

Это заявление МАГАТЭ уже массово подхватили СМИ, в которых появились страшилки о так называемом эффекте Фукусимы, то есть возможной аварии на АЭС из-за перегрева реакторов.

ЗАЭС является самой крупной атомной электростанцией в Европе. Авария на ней может привести к серьезным последствиям не только для Украины, но и для соседних стран.

Разбирались, какие в реальности есть риски для Запорожской АЭС после Каховской катастрофы.

Что значат три месяца Гросси

Тема ядерного апокалипсиса всплыла буквально сразу же после подрыва Каховской ГЭС.

«Больше всего обсуждают потенциальные риски ядерной катастрофы на АЭС из-за потери воды в пруде-охладителе реакторов. „Укрэнерго“ предупредило, что вода из Каховки вытечет за четыре дня. И что тогда? Нужно следить за ситуацией», — говорит глава запорожской общественной организации «Экосенс» Татьяна Жавжарова.

Она также добавила, что люди могут проверять радиационный фон на специальных ресурсах (например, eco-city.org.ua) «для успокоения».

Впрочем, 7 июня на официальном сайте МАГАТЭ появился пресс-релиз, который, мягко говоря, не дает успокоится.

В релизе цитируют генерального директора МАГАТЭ Гросси, по словам которого уровень воды в водохранилище снизился примерно на 2,8 метра и достиг к 18:00 7 июня 14,03 метров.

«Почасовая скорость потерь немного снизилась, до 5-7 сантиметров в час с пикового значения около 11 сантиметров в час вчера (6 июня — Ред.)», — добавил Гросси.

По его словам, которые тут же подхватили многие СМИ, «если уровень упадет ниже 12,7 метра, ЗАЭС больше не сможет перекачивать воду из резервуара» на площадку. Поскольку полная степень повреждения плотины остается неизвестной, невозможно предсказать, может ли это произойти и когда. Однако если текущая скорость падения сохранится, уровень 12,7 метра может быть достигнут в течение следующих двух дней.

«Готовясь к такой возможности, ЗАЭС постоянно пополняет запасы воды, включая большой пруд-охладитель рядом со станцией, а также меньшие пруды-охладители и прилегающие каналы, используя воду Каховского водохранилища, пока такая возможность еще остается. При заполнении этих источников воды будет достаточно, чтобы обеспечить станцию водой, необходимой для охлаждения ее шести реакторов, а также отработанного топлива в течение трех месяцев)», — говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

По словам Гросси, «несмотря на то, что все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме остановки, им по-прежнему требуется охлаждающая вода, чтобы предотвратить расплавление топлива и возможный выброс радиоактивных веществ».

Также в пресс-релизе МАГАТЭ сказано, что угроза отсутствия доступа к Каховскому водохранилищу подчеркивает необходимость сохранения в неприкосновенности других источников воды на ЗАЭС, в частности, большого пруда-охладителя рядом с площадкой, а также напорного канала близлежащей Запорожской ТЭС.

«Очень важно сохранить целостность как бассейна-охладителя ЗАЭС, так и сбросного канала Запорожской ТЭС. Это очень важно, чтобы было достаточно воды для обеспечения необходимого охлаждения на несколько месяцев вперед», — отметил Гросси.

В МАГАТЭ сообщили, что Гросси отправится на ЗАЭС на следующей неделе, «чтобы оценить ситуацию». Также планируется замена команды представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС на «более крупную».

Пресс-релиз МАГАТЭ наделал много шума.

«Многих напугала фраза, что „если уровень упадет ниже 12,7 метра, ЗАЭС больше не сможет перекачивать воду из резервуара на площадку“. Некоторые СМИ и даже эксперты истолковали определение „резервуар“ как пруд-охладитель ЗАЭС. На самом деле под резервуаром МАГАТЭ имеет в виду Каховское водохранилище. Утверждая, что при понижении уровня воды в нем до 12,7 метров забор в пруд-охладитель ЗАЭС станет невозможным. Это действительно так. Но при этом никуда не денется уже имеющийся запас воды в пруде-охладителе», — говорит экс-работник ЧАЭС и эксперт по ядерной безопасности Александр Купный.

В МАГАТЭ 7 июня спрогнозировали, что критической отметки в 12,7 метров уровень воды в Каховском водохранилище может достигнуть за два дня.

По данным «Энергоатома», на 9:00 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составил 13 метров. На 11:00 новый показатель — 12,9 метров. То есть не исключено, что отметка в 12,7 метров, которую в МАГАТЭ определили как критическую, будет достигнута уже завтра, а то и раньше.

При этом в «Энергоатоме» успокоили, что уровень воды в пруде-охладителе ЗАЭС на 8 июня держится на отметке в 16,6 метров. И этого, по мнению компании, «вполне достаточно для обеспечения потребностей станции».

Алексей Лихачев, глава компании «Росатом», которая сейчас де-факто контролирует работу ЗАЭС, заявил, что имеется «целый ряд запасных вариантов для ликвидации последствий тех или иных нештатных ситуаций».

«Мы с первых дней работы на Запорожской атомной станции просчитывали риск-сценарий, в том числе связанный с потерей необходимого количества воды. Поэтому и организационно, и технологически к этому решению персонал станции готов», — сказал Лихачев.

Что тогда значат три месяца, которые отвел для безопасной работы Запорожской АЭС Гросси?

«Думаю, срок в три месяца был назван условно. Это летний период, в течение которого идет усиленное испарение воды, особенно если лето жаркое. На самом деле этот временной отрезок очень условный. Корректнее была бы формулировка «несколько месяцев», — считает Купный.

Впрочем, даже «несколько месяцев» это очень мало. Что может случится потом? Разберем ситуацию более подробно.

Зачем ЗАЭС пруд-охладитель и как его наполнить водой

Как рассказал нам Александр Купный, пруд-охладитель ЗАЭС имеет свою дамбу и шлюзы, и является полностью автономной конструкцией. Но запасы воды пополняются все же из Каховского водохранилища, хотя существует еще система пополнения за счет источников на территории станции.

Куда идет вода из пруда-охладителя? 90% воды, по словам Купного, используется для обеспечения работы конденсаторов турбин реакторов.

«Но так как ЗАЭС сейчас не работает, турбины также стоят, и вода из пруда-охладителя на них практически не используется», — пояснил Купный.

Еще 10% воды из пруда-охладителя идет на так называемую спецводоочистку. Это понятие включает работу многих систем, в том числе отопления на ЗАЭС. Но главное ее назначение — подпитка первого контура, который снимает остаточное тепловыделение с активной зоны реактора.

И как раз этот момент сейчас беспокоит экспертов больше всего.

Пять блоков ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки, шестой — в режиме горячей остановки (он используется, например, для производства пара для обработки ядерных отходов).

«Но все равно нужна вода для снятия остаточного тепловыделения, так цепная реакция в реакторах все же не остановлена. При этом объемы на это уходят сравнительно небольшие. Внутренних запасов пруда-охладителя, даже без подпитки извне, хватит на месяцы. Сколько именно это будет месяцев, пока сказать сложно. Могут ведь быть какие-то внутренние протечки, испарения воды из-за жары и др.», — говорит Купный.

Как заявили в МАГАТЭ, пока закачка воды в пруд-охладитель еще возможна, она идет в усиленном режиме.

«Это тоже один из факторов риска, так как нужно следить, чтобы не было перелива воды и не стала разрушаться дамба пруда-охладителя», — говорит Купный.

Но, как видно из прогнозов МАГАТЭ и данных по убыванию воды из Каховского водохранилища, уже скоро забор воды в пруд-охладитель ЗАЭС будет невозможным. Остаются внутренние источники, но как они сработают в отсутствие основного водозабора — вопрос открытый.

Можно ли вернуть Каховское водохранилище?

Какие могут быть дальнейшие варианты с водозабором для ЗАЭС?

Первый (и это было бы идеальным решением проблемы) — восстановить уровень воды в Каховском водохранилище.

В теории это возможно. Состояние самой ГЭС определили как «восстановлению не подлежит». Но ГЭС и водохранилище — это разные объекты.

«Можно попытаться восстановить Каховское водохранилище даже без ГЭС. Дамба разрушена не полностью. Непонятно, в каком состоянии оставшаяся часть. Но в теории ее можно отстроить. Правда, на это уйдет не несколько месяцев, а несколько лет», — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сказал, что после освобождения Каховки можно построить временную дамбу и наполнить Каховское водохранилище водой из верхних водохранилищ. О том, что проектные решения о сооружении перемычки на Каховском водохранилище для восстановления уровня воды до проектных отметок (а это около 16,5 метров) уже разрабатываются, заявляется на официальном сайте «Укргидроэнерго».

По расчетам Сироты, такую работу реально сделать за месяц. Правда, столь сжатые сроки в экспертом сообществе сразу же вызвали вопросы.

Еще один вариант, по словам Купного, — проложить трубы, которые позволяли бы качать воду в пруд-охладитель ЗАЭС из ближайшего доступного источника, например, из Днепра. Но сооружение такой конструкции — дело непростое и недешевое.

«Плюс непонятно, что этим сейчас мог бы заняться. Украинские специалисты вряд ли, учитывая, что речь идет о неподконтрольной территории», — говорит Купный.

Выступая в эфире телемарафона, глава «Энергоатома» Петр Котин подтвердил, что возможен вариант с прокладкой дополнительных трубопроводов и установкой насосов.

То есть получается, что пока вариантов по воде для ЗАЭС после завершения заявленных «нескольких месяцев» практически не остается. А значит, не будет возможностей и охлаждать реакторы, чтобы, как говорится в заявлении МАГАТЭ, «предотвратить расплавление топлива и возможный выброс радиоактивных веществ».

Значит ли это, что катастрофа на ЗАЭС неизбежна?

Много плохих сценариев

В некоторых СМИ уже появились апокалиптические прогнозы об эффекте Фукусимы, то есть о возможной аварии на АЭС вследствие перегрева реактора.

Возможно ли подобное на Запорожской атомной станции?

Купный говорит, что МАГАТЭ, заявляя о возможной «плавке» ядерного топлива, сгущает краски.

«Расплавление невозможно. ТВЭЛ начинает плавиться при температуре в 1900 градусов. В реакторах на ЗАЭС такой температуры и близко нет, так как они фактически остановлены. Уже год идет естественное охлаждение элементов. Проще говоря, реакторы выполняют роль бассейнов охлаждения», — пояснил он.

Но, по словам Купного, риски все равно остаются.

«Возможно не расплавление, а разрушение топливных элементов. Если вода не будет поступать в первый контур и охлаждение ТВЭЛ вообще прекратится, топливо начнет разрушаться. Это менее опасный процесс, чем плавка. Но все равно возможна локальная авария — выход радиации в пределах территории ЗАЭС, облучение персонала. Сам блок, если такое вдруг произойдет, останется „грязным“, понадобится его полная дезактивация, выгрузка топлива», — говорит эксперт.

Корольчук добавил, что выгрузка ядерного топлива может проводиться и превентивно, то есть чтобы не допустить аварии.

«Если вода в системе будет заканчиваться и пополнять ее уже не смогут, то может быть проведена выгрузка топлива с последующей консервацией реактора», — отметил Корольчук.

По словам Купного, в бассейнах выдержки ЗАЭС предусмотрено место для выгрузки топлива из активной зоны на случай ЧП.

Петр Котин в эфире телемарафона сказал, что нужно переводить шестой блок из горячего режима в холодный (остальные пять уже находятся в таком режиме), и в этом случае атомная станция может быть безопасной «длительной время», возможно, даже годы.

Но помимо ядерного топлива в реакторе на ЗАЭС есть еще бассейн выдержки и отработанное топливо — 174 контейнера фактически «под открытым небом». И все это может представлять угрозу, «много плохих сценариев» (каких именно, Котин не уточнил).

Он также напомнил, что ЗАЭС на сегодня Украиной фактически не контролируется. Де-факто станция находится, как писалось выше, под контролем «Росатома».

Напомним: уже давно появляются разного рода прогнозы о последствиях возможной аварии на ЗАЭС. В этом случае большой выброс радиации ожидается в радиусе 20-30 километров, а дальше все зависит от метеорологических условий и направления ветра. Радиационный поток может помимо Украины накрыть Румынию, Молдову, Турцию, Болгарию, Грецию, Беларусь и часть России (в частности, Краснодарский край, Ростовскую область).

В Украине, по оценкам Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (их агентство делало в прошлом году, когда широко обсуждалась возможность аварии на ЗАЭС), площадь загрязнения может составить до 30 тысяч квадратных метров, в зоне окажутся города и села Запорожской области, а также Днепр, Кривой Рог, Мелитополь и другие населенные пункты.

Но, повторимся, на данный момент прямой угрозы аварии на ЗАЭС нет. И в течение еще нескольких месяцев не будет (если, конечно, не случится некая внештатная ситуация вроде взрыва реактора).

А далее все зависит от того, насколько быстро специалисты смогут предпринять меры, чтоб минимизировать возникающие риски. При этом понятно, что в условиях продолжения боевых действий в районе станции (а она находится около линии фронта) проводить необходимые мероприятия будет непросто. Остается надеяться, что за несколько месяцев бои в районе крупнейшей в Европе атомной станции все же прекратятся.

По материалам украинских СМИ