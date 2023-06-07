В США запретили Библию

В начальных классах школ американского штата Юта запретили Библию из-за того, что она якобы содержит «вульгарность и насилие».

Чиновники пошли на такой шаг после жалобы одного из родителя на то, что в Библии короля Иакова присутствуют материалы, «не приемлемые для детей».

Примечательно, что «сердобольный» отец апеллировал к принятому в штате в 2022 г. закону о запрете в школах «непристойных или порногорафических» книг. Большинство попавших под действие закона материалов касаются вопросов «сексуальной ориентации и идентичности».

В итоге, правительство Юты постановило, что Библия не нарушает указанный закон, но «содержит вульгарность и насилие, неприемлемые для учащихся начальных классов».

Эта история наглядно отражает, насколько острую фазу приобрели культурные войны в США.

Штат Юта далеко не единственный, где принимаются подобные решения. В 2022 г. в Техасе полностью изъяли Библию из школьных библиотек, и тоже в ответ на жалобы" прогрессивной общественности" .

Вот так и живут. Консерваторы пока ещё пытаются не допустить доминирования в public live лгбт-повестки. В ответ либералы мстят, отыгрываясь даже на таких вещах как религиозные символы.

А то, что относительно консервативный штат Юта пошёл на поводу либералов не должно вызывать удивление. Для его жителей большее значение имеет все же не Библия, а «Книга мормона». Только в Юте, похоже, пока не понимают, что либералы скоро прийдут и за ней.