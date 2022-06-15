Киевский застройщик Александр Насиковский хочет незаконно продавать квартиры за криптовалюту

Строительная группа компаний DIM, которой управляет бизнесмен Александр Насиковский, объявила о начале проведения незаконных коммерческих сделок с криптовалютой. Об этом редакция узнала, проанализировав сообщение компании на ее официально сайте.

Изучив успешный опыт мировых девелоперов и учитывая нововведения украинского законодательства о виртуальных активах, DIM решил реализовать возможность приобретения недвижимости, в частности, жилой, с использованием инструмента криптовалюты. DIM станет первым украинским застройщиком, который введет подобную услугу. Совершение операций с криптовалютой типа Stablecoin будет происходить через авторизованных агентов. Соглашение по купле-продаже недвижимости будет оформляться в соответствии с действующим законодательством Украины. Официальное сообщение компании

Представители DIM заявили, что платежи будут приниматься в USDC, USDT, BUSD, DAI. Приобрести недвижимость с использованием инструмента криптовалюты можно будет во всех жилых шести комплексах DIM. Однако журналисты установили, что данное заявление является мошенничеством (scam), так как законодательство Украины прямо запрещает приобретение недвижимости за криптовалюту. В законе «О виртуальных активах» эта информация размещена под ст.4 п.7 и гласит, что виртуальные активы не являются средством платежа на территории страны.

В компании тем не менее даже оставили контакты координатора в Telegram (@arseniynasikovskiy), у которого можно получить подробную информацию по заключению сделок с использованием криптовалюты.

Однако ни в сообщениях, ни по телефону никакой конкретной информации о легальности сделки нам не сообщили. По сути это является мошенничеством со стороны владельца компании по отношению к инвесторам. Будьте предельно внимательны и не позволяйте подвергнуть себя обману.

Менеджер компании. Вероятно, сын застройщика

Это не первый подобный финт от бизнесмена Насиковского. В середине февраля он заявил, что компания начнет страховать имущество от последствий войны. Как видим, эта афера не сработала. По данным наших источников, Насиковский таким образом пытается поправить свое шаткое финансовое положение так как компания находится на грани банкротства, и все проекты выставлены на продажу. По проверенной и подтвержденной информации Насиковский планирует перебраться в Испанию. Наша редакция обращает внимание Бюро экономической безопасности на подобные официальные сообщения компании-застройщика.