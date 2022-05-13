Может ли наука доказать существование Бога?

Если нам хочется получить ответы на вопросы о размерах, структуре и возрасте Вселенной, то у нас есть два выхода: либо долго рассуждать, пока позволяет воображение, либо заниматься научными исследованиями. Может ли «Бог» стать единственным ответом?

Откуда же взялось всё сущее? Пожалуй, это единственная тайна мироздания, которая заставляет человека постоянно пребывать в изумлении и побуждает с замиранием сердца искать ответ, выдвигая разнообразные гипотезы. Всё, что мы видим здесь на Земле, всё, что можно наблюдать на других планетах, в скоплениях звезд и галактик, — всё это настолько необъятно и безгранично, что способно внушать благоговейный трепет. И всё же, ответ на вопрос о происхождении всего сущего сокрыт от человека. Если же нам, все-таки, захочется получить ответы на интересующие нас вопросы, например, о размерах, структуре и возрасте Вселенной, то у нас есть два выхода: либо долго рассуждать до тех пор, пока позволяет воображение, либо заниматься научными исследованиями и устремиться к поиску ответа, опираясь на данные, полученные при изучении Вселенной.

То, что в наши время называется «научными исследованиями», в прошлом на протяжении довольно долгого времени по большому счету было ограниченным и примитивным, а ответы, получаемые на самые важные философские вопросы, не анализировались с необходимой тщательностью. Подчас ответы выстраивались на основе бездоказательных утверждений и вымыслов. Однако в наше время именно научный подход позволяет нам ближе подобраться к постижению реальности. Но не обделяем ли мы сами себя, недооценивая результаты, добытые наукой? Что именно имел в виду Дэн Петкунас (Dan Petkunas), когда задал следующий вопрос: «Почему астрофизики не обращают внимания на саму возможность существования Бога? Имеются ли у них какие-либо доказательства, исключающие существование Бога?»

Ответ на второй вопрос, конечно же, такой: «доказательств нет». А на первый вопрос? С ним сложнее. Давайте разберемся.

У нас подчас возникают вопросы, ответы на которые отнюдь не очевидны. Список подобных вопросов практически бесконечен. Сюда же относятся в том числе и некоторые из числа самых судьбоносных вопросов, над которыми ломает голову человечество, например:

— Откуда появились люди?

— Из чего состоит человек, из каких первоэлементов?

— Насколько велика планета Земля и как она возникла?

— Одинаков ли возраст Земли и Солнца, или же что-то из них старше?

— Существуют ли во Вселенной «другие планеты вроде Земли», вращающиеся вокруг «других Солнц»?

— Сколь далеко простирается космическое пространство: бесконечно оно или конечно, или же вовсе замыкается, зацикливается, на самом себе?

— Существовала ли Вселенная вечно или же существовал некий момент мировой истории, когда планета Земля вдруг возникла из небытия?

И так далее, и тому подобное. Человечество будет и далее задаваться судьбоносными вопросами, покуда оно вообще будет способно их задавать. На первый взгляд на каждый из вопросов есть множество ответов — вполне возможных и убедительных. Однако человек полагает, что на каждый из них все-таки может быть дан некий единственный «правильный» ответ.

Вот именно эта особенность (т.е. стремление получить единственно верный ответ на вопрос, подобный вышеупомянутым) отличает научное исследование. Правда, мы можем рассуждать о большей или меньшей правдоподобности ответов, выдвигать гипотезы в их поддержку, аргументировать, или же наоборот — относиться к ним скептически, не одобрять их, побуждая других верить так же, как и мы. Именно так человечество и действовало на протяжении тысячелетий, с незапамятных времен.

По материалам ИноСМИ