НАПК проводит полную проверку декларации ярого борца с коррупцией нардепа Александры Устиновой, которая 2 года скрывает доходы супруга

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проводит полную проверку декларации за 2020 год, поданной народным депутатом Украины Александрой Устиновой, говорится в информационном ответе ведомства.

Журналисты еще несколько месяцев назад писали, что Александра Устинова не задекларировала зарплату и денежные сбережения наличными своего мужа Алексея Яцюка, ссылаясь на то, что «член семьи не предоставил информацию». Также нет этой информации и в декларации нардепа за 2019 год.

В НАПК напоминают, что в соответствии со ч 7. ст 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции» декларант обязан указать всю известную ему информацию о членах семьи.

Вместе с тем, Александра Устинова не указала не только заработную плату супруга, но и срыла его денежные средства в банках и другую любую информацию.

Из более ранних деклараций Александры Устиновой известно, что ее супруг работал в IT-компании.

Как написал ранее в Facebook журналист и блогер Михаил Шнайдер, Устинова «позиционирует себя как бесстрашного борца с коррупцией и критикует всех и вся за малейшие проступки».

Также он рассказал, что нардеп вместе с мужем в 2018 году переехала в США. Тогда в декларации она также не называла конкретную сумму доходов мужа.

«Половину 2020 года Александра проводит не в Украине, а в славном штате Техас. И пишет оттуда гневные посты о том, что политики не хотят возвращать посадки в тюрьму за ложь в декларации. Пишет... и не голосует ни за один антикоррупционный закон», — заявил Шнайдер.

Напомним, в отношении народного депутата Украины Сергея Шахова, по материалам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала и вручила подозрение. Дело касается недостоверного декларирования, поскольку в декларации Шахова не указано имущество его гражданской жены Инны Журбы на более чем 60 млн грн. Также нардеп не задекларировал два автомобиля и доходы от продажи недвижимости и доли в нескольких компаниях, оформленных на Инну Журбу.

По информации журналистов и коллег из «Голоса», дело аналогичное дело против Александры Устиновой не дает «запустить» глава Офиса Президента Андрей Ермак, под чьим покровительством она находится. За такую «услугу» Устинова не критикует президента Владимира Зеленского и чиновников, а в некоторых случаях даже оправдывает его, как в недавнем деле по оффшорам, заявляя, что «оффшоры не противозаконны».

«Против Устиновой не будут возбуждать дело, как, например, по Шахову, хотя ситуация с супругами аналогична. Пока Александра Устинова будет нужна Андрею Ермаку и его Офису и будет четко выполнять его указания, дело будет «висеть», — считает источник в партии «Голос», добавляя, что крайне аморально требовать от других подавать полную декларацию, но скрывать доходы супруга.

Ранее СМИ сообщали, что Александра Устинова может быть причастна к выводу нескольких сотен тысяч гривен на свой ФОП в 2014 году.