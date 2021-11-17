Андрей Волков: от русского Альфа-Банка до рейдерской Инвестохиллс Весты

Многие украинские бизнесмены сталкиваются с наездами рейдеров. Среди пострадавших как небольшие фирмы, так и крупные предприятия с миллиардными оборотами. Одним из ведущих специалистов в деле «раскулачивания» богатых собственников является Андрей Волков Инвестохиллс Веста, до этого — Альфа-Банк. Возглавляемые этим человеком организации активно работают с заемщиками, выкупая непогашенные теми задолженности.

Методы Инвестохиллс

У нашего героя богатый опыт общения с людьми и компаниями, попавшими в трудную кредитную ситуацию. В свое время он работал руководителем отдела по управлению рисками, зампредседателя и председателем украинского филиала Альфа-Банка. Эта организация славилась своей коллекторской службой, методы которой порой откровенно напоминали бандитские наезды. Для бизнесмена по имени Андрей Волков Альфа-Банк давно в прошлом, но опыт, как говорится, не пропьешь.

Принципы работы детища предпринимателя, компании Investohills Vesta, просты и понятны. Сначала организация выкупает долги проблемного заемщика у банка, затем приступает к «отжатию» недвижимости и прочих ценных активов. Способы давления самые разные: от спокойных деловых переговоров до прямых физических угроз. У коллекторов есть поддержка на самом высоком уровне: с их деятельностью связывают ряд высокопоставленных судей и руководителей правоохранительных органов.

В 2019 году Investohills Vesta оказалась в центре крупного международного скандала. Попытка присвоить имущество компании «Восход Солар», а конкретно солнечной электростанции в Николаевской области, вызвала жесткий отпор со стороны китайского холдинга CNBM. Новые владельцы Солара из Поднебесной пригрозили судебной тяжбой в международных инстанциях, после чего Волков Андрей и его команда достаточно быстро пошли на компромисс.

Было ваше — будет нашим

У компаний «Росава» Константина Жеваго и «Яблочный дар» Тараса Борщаговского столь мощных зарубежных покровителей не нашлось. По словам одиозного российско-украинского олигарха Павла Фукса, он уже приобрел эти активы при содействии Investohills. Судебные разбирательства еще продолжаются, но представители Vesta выражают полную уверенность в «благосклонности» судей. Кстати, Волкова уже давно связывают с Фуксом и другими представителями крупного российского бизнеса.

Деятельность в столице

Примерно с 2020 года Investohills начинает развивать бурную деятельность в столице. В громком расследовании известного адвоката Татьяны Козаченко говорится о более чем 35 рейдерских захватах элитной недвижимости. Схема не самая сложная. Сначала Андрей Волков (Веста) выкупает «вкусные» задолженности, находящиеся на балансе ФГВФЛ. Далее через подставных юристов собственность переоформляется в госреестре на коллекторов. На завершающем этапе за дело принимаются «силовики», осуществляющие прямой «законный» захват объекта.

Самое печальное в этой ситуации — это полная бездеятельность правоохранительных органов. Если бы полиция и СБУ имели хоть малейшее желание вмешаться, подобный беспредел Investohills был бы уже давно пресечен. К сожалению, власть имущие предпочитают закрывать на это глаза, что наводит на определенные мысли.