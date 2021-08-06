Кто-то достал из широких штанин: что делать в случае утраты паспорта

В Украине процветает практика выдачи кредитов на похищенные или утерянные документы. В последнее время такие кредиты соглашаются выдавать преимущественно небанковские финансовые учреждения, однако последствия для бывшего владельца документа от этого не становятся легче, так как к взысканию долга подключаются коллекторы и нечистые на руку нотариусы.

Как не попасть в ловушку кредитных мошенников в случае потери документов и что делать в случае утери паспорта, рассказывает «Экономическая правда».

Как появляются долги

«В апреле 2007 года воры взломали замок в моем авто и похитили из него автомагнитолу и папку с документами. Там был паспорт и идентификационный код. А уже в июне мне позвонили из банка и сказали, что у меня возникла просрочка по кредиту, который я не брала», — рассказывает Оксана Сикора, потерпевшая от действий кредитных мошенников и коллекторов.

За 2 месяца злоумышленники, воспользовавшись ее документами, оформили кредиты более чем 10 банках на общую сумму около $15 тыс. Обжалование некоторых из этих соглашений продолжается и сейчас.

До мирового финансового кризиса 2007-2008 гг Украина переживала настоящий кредитный бум. Банки выдавали ссуды почти бесконтрольно и практически всем желающим. Часто даже в валюте. В те времена банки то ли по рассеянности, то ли по вине недобросовестных работников, позволяли кредитным мошенникам обогащаться на украинцах, которые потеряли документы.

Сейчас основной акцент работы кредитного мошенничества сместился в сторону небанковских микрофинансовых организаций.

«Получение кредитов в банковских учреждениях является достаточно непростой процедурой в связи с тем, что банки четко контролируют соблюдение процедуры выдачи кредита, и общаются чаще всего с клиентом лично, и фактически проверяют его личность. Скорее всего, с помощью потерянных и похищенных паспортов мошенники получают деньги в небанковских учреждениях, которые выдают микрокредиты, микрозаймы, и в которых контроль за клиентами не является строгим, как в банковских учреждениях», — говорит управляющий партнер Gracers Law Firm Сергей Лысенко.

Мелкие суммы кредитов в МФО очень быстро обрастают процентами, пеней и штрафами и превращаются в действительно большую проблему для «заемщика», на которого они оформлены. Особенно, когда к взысканию такого долга подключаются коллекторы.

Правда, поведение последних в марте этого года было регламентировано специальным законом. Отныне они не могут угрожать или шантажировать должников. Однако никто не запретит «вышибалам», например, обратиться к нотариусам и государственным исполнителям, чтобы они арестовали счета «должника» или автоматически списывать часть зарплаты на погашение «долга».

Конечно, даже в малых финансовых организациях человеку не дадут кредит по чужому паспорту. Для этого злоумышленники могут вклеить в него свое фото или найти человека, похожего на владельца паспорта, и попросить, чтобы кредит оформлял он.

Практикующие юристы, с которыми пообщались журналисты, отмечают, что сегодня, к сожалению, нет тенденции на снижение количества случаев кредитного мошенничества.

Люди, как правило, слишком беспечно относятся к случаям, когда не могут найти собственный паспорт, поздно осознают его потерю, а также не понимают, что делать в такой ситуации. Впоследствии им становится слишком сложно доказать, что кредит на их имя оформляли мошенники.

«Моя история не самая страшная. В 2008 или 2009 году у моего коллеги, адвоката, был клиент, который обнаружил, что злоумышленники продали его квартиру. С помощью его украденного паспорта они получили документы на жилье в БТИ, а впоследствии оформили ее продажу от имени владельца», — добавляет Сикора.

В то же время инструментарий злоумышленников не стоит на месте. Из года в год появляются все новые и новые способы кредитного мошенничества.

"Сегодня участились случаи получения злоумышленниками кредитов в банках и небанковских учреждениях, однако не только на похищенные или утерянные паспорта, но и большей частью путем "взлома"электронных приложений банковских учреждений, в которых открыты счета потерпевшего«, — добавляет адвокат Дарья Панфилова.

Она отмечает, что схемы и механизмы, которыми пользуются злоумышленники, ежегодно усложняются. Как правило, доказывание факта взлома банковского приложения — очень сложный процесс, требующий квалифицированной правовой помощи, много времени, средств и усилий.

Как уберечься от кредитных мошенников

Первое и самое главное правило, которое позволит уберечься от неожиданных кредитов в банках и МФО — надежно хранить свой паспорт, считает Оксана Сикора.

Наученная горьким опытом взаимодействия с кредитными мошенниками, теперь она старается лишний раз не выносить документы из дома.

«Лучше хранить паспорт и другие документы в сейфе или в каком-то одном строго определенном месте. Если у вас нет такого места, то вы можете не сразу понять, что паспорт потерялся или его похитили. Важно очень быстро заявлять о таких фактах в полицию, иначе не докажешь, что кредит оформил не ты», — советует потерпевшая.

В свою очередь, юристы категорически не рекомендуют использовать паспорт в качестве залога при аренде, например, велосипеда или лодки.

«Вообще, не рекомендуется постоянно иметь паспорт при себе без необходимости, поскольку это повышает риск его кражи в общественном транспорте, на рынке, в магазине и в других общественных местах», — объясняет Сергей Лысенко.

Также юристы настоятельно советуют не выкладывать фото своих документов в социальных сетях, не пересылать скан-копии или фото паспорта и кода через мессенджеры и по электронной почте.

Еще одним способом уберечься от кредитных мошенников в правительстве называют использование цифровых документов в приложения «Дия».

"В отличие от паспорта-книжечки, цифровой паспорт в "Дии«нельзя потерять, его не могут украсть воры, его невозможно подделать. Чтобы получить доступ к паспорту в потерянном телефоне, надо взломать код доступа к телефону и код доступа к «Дии». Даже если злоумышленник добрался до «Дии», он ничего не сможет сделать, ведь скриншот документа из программы не является копией паспорта и основанием для каких-либо соглашений«, — рассказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

Кроме того, разработчики цифровых документов в «Дии» позаботились о том, чтобы обезопасить граждан от использования копий паспорта злоумышленниками. Так, каждая копия, осуществленная при помощи «Дии», имеет четкое целевое назначение и не может использоваться дважды.

«Если работник любого банка или другого финансового учреждения решит, например, выдать кредит с грубым нарушением законодательства, то ни „Дия“, ни один другой инструмент не помешают ему это сделать. Но за такие действия предусмотрена жесткая ответственность», — напоминают в Минцифры.

Однако и здесь существуют риски. Недавно стало известно о случае, когда злоумышленники смогли оформить кредит на другое лицо с помощью приложения «Дия». Однако в Минцифры заверили, что начали действовать сразу же, как об этом случае стало известно.

«Этот случай имел место в марте этого года и сразу в апреле, еще до публичного разглашения, мы отключили все кредитные учреждения и направили письмо в НБУ о нарушении ими правил предоставления кредитов и необходимости проведения проверок», — рассказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

Сейчас этим делом занимается киберполиция и, по словам представителей Минцифры, расследование проходит успешно.

Что делать, если злоумышленники все же украли паспорт

Если избежать потери паспорта не удалось и есть подозрения, что им могли завладеть злоумышленники, то нужно немедленно принимать все возможные меры, чтобы обезопасить себя от возможного кредитного мошенничества.

Первым шагом должно быть обращение в полицию. Туда нужно подать заявление о потере или похищении документов.

«При подаче заявления нужно обязательно дождаться его регистрации в информационно-телекоммуникационной системе или журнале единого учета заявлений и сообщений (журнал ЕУ) и получить талон-уведомление ЕУ о принятии и регистрации заявления.

«В течение 24 часов после подачи заявления уполномоченное лицо должно внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и предоставить заявителю выписку», — объясняет Марина Семенова из адвокатского бюро «Семенова и Партнеры».

Если в течение 24 часов полиция не внесет информацию о потере паспорта в ЕРДР, то нужно обращаться в суд с заявлением о бездеятельности следователя.

Именно выписка из ЕРДР в дальнейшем должна стать базисом для защиты от возможных действий кредитных мошенников. Она будет служить доказательством того, что паспорта на момент получения кредита не было. Поэтому-то получение этого документа крайне важно.

Кроме выдачи выписки из ЕРДР, органы МВД должны внести соответствующую информацию в реестр утраченных или утерянных паспортов. Это послужит дополнительной страховкой от кредитных мошенников, поскольку именно благодаря этому реестру финансовые организации проверяют, чтобы паспорта потенциальных заемщиков не были поддельными.

«Также можно обратиться и в местные СМИ с публикацией о потере или похищении паспорта определенного лица. Указанная публикация также может быть надлежащим и допустимым доказательством для обжалования мошеннического кредита в суде», — добавляет Сергей Лысенко.

После подачи заявления в полицию и получения выписки из ЕРДР нужно начать оформлять новый паспорт. Это также может стать своеобразной защитой от кредитных мошенников, поскольку похищенный ими паспорт перестанет быть действующим.

Кроме того, в подобных ситуациях юристы также рекомендуют время от времени проверять информацию о себе в открытых реестрах.

Например, в реестре должников, судебном реестре и на сайтах бюро кредитных историй. Таких в Украине действует четыре: «Первое украинское бюро кредитных историй», «Украинское бюро кредитных историй», «Украинская кредитное бюро» и «Международное бюро кредитных историй».

«Если кредитная история будет содержать записи о кредитных средствах, которых лицо не приобретало, следует обратиться в банковское учреждение с заявлением об утере паспорта. В случае возникновения спора о таких кредитных средствах, соответствующий договор кредитования признается недействительным в судебном порядке», — отмечает управляющий партнер юридической компании «Матковская и Партнеры» Юлия Матковская.

В ситуации Оксаны Сикоры, пострадавшей от действий кредитных мошенников 14 лет назад, удалось отменить кредиты в нескольких банках без судебной волокиты, просто предоставив им документы, удостоверяющие потерю паспорта. Однако на такие уступки шли далеко не все.

«Было три или четыре банка, которые принципиально шли во все инстанции суда — районный, апелляцию. Я общалась с юристами этих банков, и они за пределами заседания говорили, что понимают мою ситуацию, однако не могут отступиться, иначе их руководство посчитает, что юристы сделали недостаточно, чтобы взыскать долг», — вспоминает она.

Как обжаловать «фейковый» кредит

Если договориться с банком или финансовой компанией о признании кредита недействительным не удалось, то нужно готовиться к судебному процессу.

При этом зачастую стоимость этого процесса, усилия и время, которые он потребует, проигрывают простому желанию человека жить спокойной жизнью.

«Поскольку мошенническим путем получаются небольшие денежные суммы, идет расчет на то, что человек скорее всего, жаловаться в компетентные органы не будет», — говорит Сергей Лысенко.

Иногда действительно дешевле погасить фиктивный кредит, чем начинать обжаловать его в судах.

Если же суд — единственный выход, то первым шагом должно стать получение копии кредитного договора от компании, которая оформила на вас кредит. Ведь именно в кредитном договоре содержится информация, необходимая для обжалования кредита.

«После получения документов и подтверждений факта получения кредита нужно обращаться за правовой помощью и в суд с иском о признании кредитного договора недействительным», — отмечает Марина Семенова.

Юристы советуют воспользоваться бесплатной правовой помощью Минюста для подготовки иска.

В суде нужно будет предоставить доказательства похищения паспорта. Вот здесь и пригодятся выписки из ЕРДР и поданное в местные СМИ объявление.

Также доказательством может стать запись видеонаблюдения из помещения финансовой компании, которая выдала кредит — для подтверждения того, что пострадавшего лица в тот день в помещении не было. Однако истребовать запись у кредитора проблематично по очевидным причинам.

В случае, если доказательств того, что паспорт, на который оформили кредит, был утерян, нет, доказать фиктивность кредита все равно возможно. Например, благодаря почерковедческой экспертизе.

В целом суды в подобных спорах встают на сторону пострадавшей стороны. Судебная практика содержит немало примеров удовлетворения таких заявлений, отмечает Юлия Матковская. В качестве примера она приводит решение Франковского районного суда города Львова о признании недействительным кредитного договора, заключенного с «Платинум Банк».

Несмотря на высокую вероятность положительного завершения судебного разбирательства в истории с кредитным мошенничеством, нужно помнить, что путь к нему может длиться годами. Так, Оксана Сикора продолжает бороться за свою кредитную репутацию даже через 14 лет после того, как у нее украли паспорт.

Накануне коллекторская компания, которая выкупила права требования в том числе и по ее «кредиту», добилась исполнительной надписи нотариуса, которой на счета этой компании автоматически перечисляется часть зарплаты Сикоры. Ни коллекторов, ни нотариуса не остановило то, что кредит, по которому взимаются средства, обжалован в судебном порядке.

И последнее. Если удастся дойти до конца и получить победное решение суда о признании недействительным кредита, выданного на украденный паспорт, то нужно не забыть отправить это решение в бюро кредитных историй.

Ведь в дальнейшем негативная кредитная история будет портить жизнь, не позволяя покупать в кредит технику, оформлять кредитные карточки или, например, брать ипотеку.

По материалам: «Экономическая правда»