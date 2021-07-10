Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Король украинской контрабанды Сеяр Куршутов: Нелегальное посещение Крыма, отдых в компании замглавы ОП и дружба с Богданом

Король украинской контрабанды Сеяр Куршутов: Нелегальное посещение Крыма, отдых в компании замглавы ОП и дружба с Богданом

Автор: «Голос»
10.07.21 15:14
80
Король украинской контрабанды Сеяр Куршутов: Нелегальное посещение Крыма, отдых в компании замглавы ОП и дружба с Богданом

Один из представителей санкционного списка СНБО – Сеяр Куршутов, которого в СМИ именуют «королем украинской контрабанды». По данным расследования «СтопКор» он является куратором турецкой контрабанды и был непосредственным руководителем  «Офиса контрабанды» экс-нардепа Александра Грановского.

Оказалось, что Куршутов, несмотря на санкции СНБО, все ещё сохраняет тесные связи с Офисом Президента, незаконно посещал Крым, а все своё имущество записывает на супругу-модель.

Сеяр Куршутов попал под санкции СНБО в первой десятке. Во времена Порошенко, путём угроз и шантаж уголовными делами СБУ, ему удалось «подчинить» себе таможенников и все потоки контрабандного товара в страну. Согласно информации Blind Trust,  ущерб госбюджета от работы курируемого им контрабандного Офиса составляют около 28 000 000 000 гривен, не считая профита от поставок наркотиков.

При этом, на самого Куршутова не зарегистрировано никакого имущества, а всеми домами, киевскими квартирами, в том числе, на «Печерских липках, ресторанами и автопарком с Bentley Bentayga владеет его супруга, модель из Белоруссии Катерина Любчик.

Родители и родной брат Куршутова Амет проживают в окулированном Крыму. В июне 2018 года Амет даже получил регистрацию как частный предприниматель, согласно российскому законодательству.

По данным из реестра судебных решений, в 2016 году Сеяр Куршутов был привлечён к ответственности за незаконное пересечение украино-крымской границы. Минуя контрольный пункт, он заехал на оккупированную территорию полуострова, за что впоследствии был оштрафован на 1700 грн.

Несмотря на это, Куршутов публично от Крыма и действующей там власти всячески открещивался, утверждал, что у него якобы отобрали бизнес и он, мол, вынужден был бежать.

Успешность Куршутова в «контрабандном бизнесе» уже после бегства Александра Грановского из страны, СМИ не раз поясняли его тесными связями с замглавы ОП Андреем Смирновым. На фоне информации о том, что именно Смирнов  заблаговременно предупредил Куршутова о санкциях СНБО, чиновнику даже грозила отставка, но увольнения пока так и не произошло.

Смирнов, до назначения в ОП, был личным адвокатом Куршутова, а также адвокатом беглого судьи Николая Чауса, которого в изгнании финансово содержал никто иной, как куратор Куршутова, экс-нардеп от БПП Александр Грановский.

По информации источников, Смирнов и Куршутов продолжают дружить и сегодня. С 2020 года они вместе, по меньшей мере, четыре раза пересекали границу в аэропорту Жуляны (Киев), вылетая компанией за границу.

К дате первого их совместного турне (февраль 2020), Смирнов уже почти как полгода трудился в статусе замглавы Офиса президента Зеленского.

Куршутов, судя по Инстаграм-профилю его супруги, после введения в отношении него санкций СНБО, не утратил своего финансового благополучия, и вероятно что «под крышей» чиновников из ОП продолжает заниматься контрабандным бизнесом в том или ином виде.

Катерина Любчик щедро делится со своими подписчиками фотографиями из Сан-Тропе, отдыха в Греции и на Мальдивах, позируя в шляпах от Louis Vuitton, Dior  и сумочками Chanel.

Сеяр Куршутов и сам активный пользователь соцсетей. Он отдаёт предпочтение VK и Facebook, где «дружит» с бывшим главой ОП Андреем Богданом, первым заместителем директора «Одесского припортового завода» Николаем Щуриковым, адвокатом экс-нардепа Александра Онищенко Андреем Циганковым и др.

Как ранее сообщали СМИ, Куршутов с некоторых пор финансирует сайт «Цензор.нет»,  что во многом объясняет активность главного редактора портала Юрия Бутусова  и системные попытки дискредитации главы ОП Андрея Ермака. Речь, в первую очередь, о «деле вагнеровцев». А у Смирнова с Ермаком, к слову, – давно натянутые отношение.

Куршутов также изъявил желание спонсировать один из осколков партии «Голос», но официально эту информацию представители политсилы пока не прокомментировали.

Тэги: Крым, СНБО, Александр Грановский, Андрей Богдан, Сеяр Куршутов, Куршутов Сеяр, Грановский Александр, Катерина Любчик, Куршутов Амет, Амет Куршутов, Андрей Смирнов, Николай Щуриков, Андрей Циганков, офис контрабанды

Комментарии

Статьи

10.07.21 09:40

Насколько велика наша Вселенная?

Автор: Александр Флоранский

Дайджест

От бассейна до кофеварки: 8 не совсем обычных способов майнинга криптовалюты
10.07.21 15:09

От бассейна до кофеварки: 8 не совсем обычных способов майнинга криптовалюты

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.07.21 14:44

В Польше научились лечить коронавирус с помощью кала
10.07.21 13:42

На Полтавщине верующие УПЦ пройдут крестным ходом с чудотворной Горбаневской иконой
10.07.21 13:10

Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире
10.07.21 13:03

Чешские ученые подсадили рыбу на метамфетамин
10.07.21 12:55

Тихановская рассказала о своих связях с Зеленским
10.07.21 11:29

Астрономы нашли еще один признак возможной жизни на Энцеладе
10.07.21 09:15

«Динамо» оформило второй летний трансфер
09.07.21 22:46

Фестиваль «Неделя австрийского кино – 2021» стартует 15 июля
09.07.21 20:01

Очередная группа украинок устроила провокационную фотосессию на популярном курорте
09.07.21 19:44

В УПЦ издали словарь правописания 1400 имен святых и церковных терминов на украинском языке
10.07.21 14:44

В Польше научились лечить коронавирус с помощью кала
09.07.21 19:42

«Динамо» провернуло первый летний трансфер
09.07.21 19:00

Главные новости за 9 июля 2021 года
09.07.21 16:42

Зеленский назначил себе нового пресс-секретаря
09.07.21 16:25

Накануне финала сборная Италии по футболу закрылась на базе из-за коронавируса
09.07.21 14:19

Найдены «черные ящики» разбившегося на Камчатке самолета. Один из них — с критическими повреждениями
09.07.21 10:34

Стало известно, когда Украина намерена получить членство в ЕС и НАТО
09.07.21 10:21

Во Львове нардеп под наркотой устроил ДТП и набросился на водителя
09.07.21 09:17

В Минздраве активно готовятся к новой волне коронавируса
09.07.21 09:07

В Швеции сразу после взлета разбился самолет
06.07.21 12:48

На итальянском фрегате замечен двойник Зеленского
06.07.21 15:24

Стал известен «срок годности» COVID-сертификатов
05.07.21 14:46

В Украине стремительно взлетели цены на бензин
03.07.21 23:51

Сборная Украины с разгромным счетом проиграла исторический матч на Евро-2020
07.07.21 15:05

Без олимпийского чемпиона. Опубликован список спортсменов, которые представят Украину на Играх-2020
05.07.21 15:13

Украинцы продолжают массово избавляться от иностранной валюты
05.07.21 00:01

Эксперты назвали будущего победителя чемпионата Европы по футболу
05.07.21 16:07

На Львовщине 8-летний мальчик, убегая от буллинга, забрался на березу на высоту 8 метров
09.07.21 00:01

Медики поведали, где размножается коронавирус
07.07.21 00:01

Американские диетологи составили список самых полезных овощей
Фото и Видео
Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире
Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире
Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире
Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире
Фестиваль «Неделя австрийского кино – 2021» стартует 15 июля
Фестиваль «Неделя австрийского кино – 2021» стартует 15 июля
Очередная группа украинок устроила провокационную фотосессию на популярном курорте
Очередная группа украинок устроила провокационную фотосессию на популярном курорте
Опубликовано видео наводнения в метро Нью-Йорка
Опубликовано видео наводнения в метро Нью-Йорка
В Австрии вагон со школьниками упал в реку
В Австрии вагон со школьниками упал в реку
Кива на элитном курорте в Турции повздорил с ветераном АТО
Кива на элитном курорте в Турции повздорил с ветераном АТО
В Ровенской области подросток погиб на аварийном мосту
В Ровенской области подросток погиб на аварийном мосту
В Харькове 4-летний ребенок стал заложником детской горки
В Харькове 4-летний ребенок стал заложником детской горки
США потрясла очередная смертельная стрельба
США потрясла очередная смертельная стрельба
Воздушный шар с людьми упал в Новой Зеландии – множество пострадавших
Воздушный шар с людьми упал в Новой Зеландии – множество пострадавших
fraza.com
Новости блогосферы
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.