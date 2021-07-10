Король украинской контрабанды Сеяр Куршутов: Нелегальное посещение Крыма, отдых в компании замглавы ОП и дружба с Богданом

Один из представителей санкционного списка СНБО – Сеяр Куршутов, которого в СМИ именуют «королем украинской контрабанды». По данным расследования «СтопКор» он является куратором турецкой контрабанды и был непосредственным руководителем «Офиса контрабанды» экс-нардепа Александра Грановского.

Оказалось, что Куршутов, несмотря на санкции СНБО, все ещё сохраняет тесные связи с Офисом Президента, незаконно посещал Крым, а все своё имущество записывает на супругу-модель.

Сеяр Куршутов попал под санкции СНБО в первой десятке. Во времена Порошенко, путём угроз и шантаж уголовными делами СБУ, ему удалось «подчинить» себе таможенников и все потоки контрабандного товара в страну. Согласно информации Blind Trust, ущерб госбюджета от работы курируемого им контрабандного Офиса составляют около 28 000 000 000 гривен, не считая профита от поставок наркотиков.

При этом, на самого Куршутова не зарегистрировано никакого имущества, а всеми домами, киевскими квартирами, в том числе, на «Печерских липках, ресторанами и автопарком с Bentley Bentayga владеет его супруга, модель из Белоруссии Катерина Любчик.

Родители и родной брат Куршутова Амет проживают в окулированном Крыму. В июне 2018 года Амет даже получил регистрацию как частный предприниматель, согласно российскому законодательству.

По данным из реестра судебных решений, в 2016 году Сеяр Куршутов был привлечён к ответственности за незаконное пересечение украино-крымской границы. Минуя контрольный пункт, он заехал на оккупированную территорию полуострова, за что впоследствии был оштрафован на 1700 грн.

Несмотря на это, Куршутов публично от Крыма и действующей там власти всячески открещивался, утверждал, что у него якобы отобрали бизнес и он, мол, вынужден был бежать.

Успешность Куршутова в «контрабандном бизнесе» уже после бегства Александра Грановского из страны, СМИ не раз поясняли его тесными связями с замглавы ОП Андреем Смирновым. На фоне информации о том, что именно Смирнов заблаговременно предупредил Куршутова о санкциях СНБО, чиновнику даже грозила отставка, но увольнения пока так и не произошло.

Смирнов, до назначения в ОП, был личным адвокатом Куршутова, а также адвокатом беглого судьи Николая Чауса, которого в изгнании финансово содержал никто иной, как куратор Куршутова, экс-нардеп от БПП Александр Грановский.

По информации источников, Смирнов и Куршутов продолжают дружить и сегодня. С 2020 года они вместе, по меньшей мере, четыре раза пересекали границу в аэропорту Жуляны (Киев), вылетая компанией за границу.

К дате первого их совместного турне (февраль 2020), Смирнов уже почти как полгода трудился в статусе замглавы Офиса президента Зеленского.

Куршутов, судя по Инстаграм-профилю его супруги, после введения в отношении него санкций СНБО, не утратил своего финансового благополучия, и вероятно что «под крышей» чиновников из ОП продолжает заниматься контрабандным бизнесом в том или ином виде.

Катерина Любчик щедро делится со своими подписчиками фотографиями из Сан-Тропе, отдыха в Греции и на Мальдивах, позируя в шляпах от Louis Vuitton, Dior и сумочками Chanel.

Сеяр Куршутов и сам активный пользователь соцсетей. Он отдаёт предпочтение VK и Facebook, где «дружит» с бывшим главой ОП Андреем Богданом, первым заместителем директора «Одесского припортового завода» Николаем Щуриковым, адвокатом экс-нардепа Александра Онищенко Андреем Циганковым и др.

Как ранее сообщали СМИ, Куршутов с некоторых пор финансирует сайт «Цензор.нет», что во многом объясняет активность главного редактора портала Юрия Бутусова и системные попытки дискредитации главы ОП Андрея Ермака. Речь, в первую очередь, о «деле вагнеровцев». А у Смирнова с Ермаком, к слову, – давно натянутые отношение.

Куршутов также изъявил желание спонсировать один из осколков партии «Голос», но официально эту информацию представители политсилы пока не прокомментировали.