Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Как санкции СНБО «работают»: ОПГ «Вовы Морды» наращивает контрабандные потоки на Галицкой таможне

Как санкции СНБО «работают»: ОПГ «Вовы Морды» наращивает контрабандные потоки на Галицкой таможне

Автор: «Антикор»
09.07.21 11:59
46
Как санкции СНБО «работают»: ОПГ «Вовы Морды» наращивает контрабандные потоки на Галицкой таможне

«Вова Морда» (а по паспорту Владимир Степанович Дидух) масштабирует контрабандные потоки на Галицкой таможне. Уже работают несколько каналов поставки самой различной продукции. Что интересно сам Дидух и несколько людей из схемы ранее были санкционированы СНБО.

Так, 2 июля на посту «Яворів» Галицкой таможни работники СБУ «накрыли» партию брендовой одежды и косметики стоимостью в 16 000 000 грн. Продукция шла с территории Польши и была зарегистрирована, как настенная плитка. На сайте спецслужбы ведомств отрапортовали, что контрабандный механизм организовал фигурант санкционного списка и его родственники. А именно - Владимир Дидух. Но это лишь мизерная часть потоков «Вовы Морды», которые попали в поле зрение силовиков. Такая осечка «несистемных силовиков» на его интересы особо не повлияла. Но этот случай четко демонстрирует процессы, которые сейчас проходят на Галицкой таможне.

Немного информации о том, кто и за какие вопросы отвечает в контрабандном синдикате львовского авторитета. Так за вопросы из силовиками («завоз» кассы СБУ, ГПУ, ГБР, МВД), определение конкретных контрабандных схем, определение товаров отвечает зять Дидуха Олег Гаталяк. Этот молодой человек очень норовистый, но в одночасье и пугливый. При каждом «шухере», как того же 2 июля, тесть вынужден лично вмешиваться и уравновешивать ситуацию. Главным «исполнительным директором» синдиката является начальник управления противодействия контрабанде и нарушения таможенных правил Галицкой таможни Владимир Качмарский. Он рулит конкретными кадрами, расставляя их по нужным местам, и обеспечивает проход товаров через границу. В схеме пока активно работают 2 отдела таможенного оформления поста «Яворів» (Краковець). Постом №1 руководит Олег Баран. А пост №2 возглавляет Владимир Юськив, который ранее отстранялся от работы санкциями СНБОУ.

Также в схеме задействованы 4 смены поста «Смільниця», где на днях ожидаются новые назначения руководителей. Примечательно, что уже все 46 отстранённых санкциями галицких таможенников вернулись на работу. Так что есть из кого выбирать.

«Вова Морда» плотно заходит в тему имея связи в Офисе Президента, как минимум, на уровне замов. Во властных кабинетах звучит фамилия Олега Татарова. Впрочем, тот отрекается и уверяет, что он и руководство ОП здесь не приделах. Но факт остаётся фактом – львовский контрабандный спрут набирает влияние под радостные санкционные релизы СНБОУ. Существующие нелегальные обороты брендовой одежды, сигарет, запчастей и прочего, по скромным оценкам знающих людей, составляют сотни миллионов долларов в месяц.

Тэги: Вова Морда, Баран Олег, Качмарский Владимир, Дидух Владимир, Владимир Дидух, Владимир Степанович Дидух, Татаров Олег, Юськив Владимир, Галицкая таможня, Дидух Владимир Степанович

Комментарии

Статьи

09.07.21 09:26

Забытые бронепоездные войны

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

В Украине запустили цифровые COVID-сертификаты: что нужно знать
09.07.21 00:16

В Украине запустили цифровые COVID-сертификаты: что нужно знать

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.07.21 12:01

США потрясла очередная смертельная стрельба
09.07.21 11:26

Украинцам решили больно «ударить» по яйцам
09.07.21 11:04

Воздушный шар с людьми упал в Новой Зеландии – множество пострадавших
09.07.21 10:34

Стало известно, когда Украина намерена получить членство в ЕС и НАТО
09.07.21 10:21

Во Львове нардеп под наркотой устроил ДТП и набросился на водителя
09.07.21 10:05

Смертельное ДТП под Киевом: мопед попал под грузовик
09.07.21 10:00

Ночью в Николаеве дрались и стреляли
09.07.21 09:17

Появилось видео побега обвиняемого турка из зала суда в Харькове
09.07.21 09:17

В Минздраве активно готовятся к новой волне коронавируса
09.07.21 09:07

В Швеции сразу после взлета разбился самолет
09.07.21 10:34

Стало известно, когда Украина намерена получить членство в ЕС и НАТО
09.07.21 10:21

Во Львове нардеп под наркотой устроил ДТП и набросился на водителя
09.07.21 09:17

В Минздраве активно готовятся к новой волне коронавируса
09.07.21 09:07

В Швеции сразу после взлета разбился самолет
09.07.21 09:02

Коронавирус в Украине: смертность продолжает постепенно снижаться
08.07.21 18:59

Главные новости за 8 июля 2021 года
08.07.21 15:51

Стало известно, когда в Украине введут 5G
08.07.21 13:59

На популярном украинском курорте работника аттракциона убило током
08.07.21 12:15

Киев ограничил въезд грузовиков
08.07.21 10:17

ВОЗ не рекомендует спешить смягчать карантин
06.07.21 12:48

На итальянском фрегате замечен двойник Зеленского
03.07.21 13:34

Незакрытую из-за триатлона центральную часть Киева закроют из-за учений
03.07.21 14:55

В УПЦ издали книгу об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском
06.07.21 15:24

Стал известен «срок годности» COVID-сертификатов
03.07.21 14:40

Митрополит Онуфрий рассказал, что поможет найти путь к Богу
03.07.21 14:14

Во Львовской области молния убила ребенка
05.07.21 14:46

В Украине стремительно взлетели цены на бензин
03.07.21 13:25

На Киевщине верующие УПЦ пройдут 50 км крестным ходом с чудотворной иконой «Призри на смирение»
03.07.21 23:51

Сборная Украины с разгромным счетом проиграла исторический матч на Евро-2020
03.07.21 11:45

На Буковине верующие УПЦ пройдут 40 км крестным ходом
Фото и Видео
США потрясла очередная смертельная стрельба
США потрясла очередная смертельная стрельба
США потрясла очередная смертельная стрельба
США потрясла очередная смертельная стрельба
Воздушный шар с людьми упал в Новой Зеландии – множество пострадавших
Воздушный шар с людьми упал в Новой Зеландии – множество пострадавших
Во Львове нардеп под наркотой устроил ДТП и набросился на водителя
Во Львове нардеп под наркотой устроил ДТП и набросился на водителя
Смертельное ДТП под Киевом: мопед попал под грузовик
Смертельное ДТП под Киевом: мопед попал под грузовик
Появилось видео побега обвиняемого турка из зала суда в Харькове
Появилось видео побега обвиняемого турка из зала суда в Харькове
Появилось видео кое-чего странного в Антарктиде
Появилось видео кое-чего странного в Антарктиде
В Харькове спор о том, «чей Крым» закончился поножовщиной
В Харькове спор о том, «чей Крым» закончился поножовщиной
Названы популярные украинские курорты, которые страдают от нашествия змей
Названы популярные украинские курорты, которые страдают от нашествия змей
Маск показал эпичное видео посадки ракеты Falcon 9
Маск показал эпичное видео посадки ракеты Falcon 9
В ВОЗ призывают отложить вакцинацию подростков
В ВОЗ призывают отложить вакцинацию подростков
fraza.com
Новости блогосферы
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.