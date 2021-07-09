Как санкции СНБО «работают»: ОПГ «Вовы Морды» наращивает контрабандные потоки на Галицкой таможне

«Вова Морда» (а по паспорту Владимир Степанович Дидух) масштабирует контрабандные потоки на Галицкой таможне. Уже работают несколько каналов поставки самой различной продукции. Что интересно сам Дидух и несколько людей из схемы ранее были санкционированы СНБО.

Так, 2 июля на посту «Яворів» Галицкой таможни работники СБУ «накрыли» партию брендовой одежды и косметики стоимостью в 16 000 000 грн. Продукция шла с территории Польши и была зарегистрирована, как настенная плитка. На сайте спецслужбы ведомств отрапортовали, что контрабандный механизм организовал фигурант санкционного списка и его родственники. А именно - Владимир Дидух. Но это лишь мизерная часть потоков «Вовы Морды», которые попали в поле зрение силовиков. Такая осечка «несистемных силовиков» на его интересы особо не повлияла. Но этот случай четко демонстрирует процессы, которые сейчас проходят на Галицкой таможне.

Немного информации о том, кто и за какие вопросы отвечает в контрабандном синдикате львовского авторитета. Так за вопросы из силовиками («завоз» кассы СБУ, ГПУ, ГБР, МВД), определение конкретных контрабандных схем, определение товаров отвечает зять Дидуха Олег Гаталяк. Этот молодой человек очень норовистый, но в одночасье и пугливый. При каждом «шухере», как того же 2 июля, тесть вынужден лично вмешиваться и уравновешивать ситуацию. Главным «исполнительным директором» синдиката является начальник управления противодействия контрабанде и нарушения таможенных правил Галицкой таможни Владимир Качмарский. Он рулит конкретными кадрами, расставляя их по нужным местам, и обеспечивает проход товаров через границу. В схеме пока активно работают 2 отдела таможенного оформления поста «Яворів» (Краковець). Постом №1 руководит Олег Баран. А пост №2 возглавляет Владимир Юськив, который ранее отстранялся от работы санкциями СНБОУ.

Также в схеме задействованы 4 смены поста «Смільниця», где на днях ожидаются новые назначения руководителей. Примечательно, что уже все 46 отстранённых санкциями галицких таможенников вернулись на работу. Так что есть из кого выбирать.

«Вова Морда» плотно заходит в тему имея связи в Офисе Президента, как минимум, на уровне замов. Во властных кабинетах звучит фамилия Олега Татарова. Впрочем, тот отрекается и уверяет, что он и руководство ОП здесь не приделах. Но факт остаётся фактом – львовский контрабандный спрут набирает влияние под радостные санкционные релизы СНБОУ. Существующие нелегальные обороты брендовой одежды, сигарет, запчастей и прочего, по скромным оценкам знающих людей, составляют сотни миллионов долларов в месяц.